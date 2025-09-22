Nemzeti Sportrádió

La Liga: eldőlt, Gavit műteni kell

2025.09.22. 14:50
Gavit újra műteni kell (Fotó: Getty Images)
Kedden artroszkópos meniszkuszműtéten esik át az FC Barcelona középpályása, Gavi, aki 2023 novemberétől 2024 szeptemberéig elülső keresztszalag-szakadása miatt nem léphetett pályára.

Operációt javasolt a Barcelona középpályása, Gavi térdproblémái miatt összehívott orvosi konzílium – közölte a katalán csapat. A 21 éves játékosnak augusztus 29-én, edzésen sérült meg a jobb térde, amelyben 2023 novemberében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, ami miatt tíz hónapot volt kénytelen kihagyni.

A gránátvörös-kékek közleménye szerint Gavinak ezúttal a meniszkusza sérült meg, s mivel a konzervatív kezelésre nem reagált elég gyorsan, a klubnál úgy döntöttek, a műtét lesz a legjobb megoldás. A huszonnyolcszoros spanyol válogatott középpályást kedden artroszkópos eljárással operálják, ami jelentősen lerövidíti a felépülési időt.

Ugyancsak a Barcelonával kapcsolatos hír, hogy a katalánok támadó középpályása, Fermín López is megsérült a Getafe ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen, neki a horpaszizmával akadtak problémái. A 22 éves labdarúgó a hírek szerint három hétig nem állhat Hansi Flick vezetőedző rendelkezésére. 

 

 

