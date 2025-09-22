La Liga: eldőlt, Gavit műteni kell

Operációt javasolt a Barcelona középpályása, Gavi térdproblémái miatt összehívott orvosi konzílium – közölte a katalán csapat. A 21 éves játékosnak augusztus 29-én, edzésen sérült meg a jobb térde, amelyben 2023 novemberében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, ami miatt tíz hónapot volt kénytelen kihagyni.

A gránátvörös-kékek közleménye szerint Gavinak ezúttal a meniszkusza sérült meg, s mivel a konzervatív kezelésre nem reagált elég gyorsan, a klubnál úgy döntöttek, a műtét lesz a legjobb megoldás. A huszonnyolcszoros spanyol válogatott középpályást kedden artroszkópos eljárással operálják, ami jelentősen lerövidíti a felépülési időt.

🚨𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 🚨



El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira (𝐆𝐚𝐯𝐢) se sometió ayer a intensas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha.



Las conclusiones… pic.twitter.com/oKLyeLwCee — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 22, 2025

Ugyancsak a Barcelonával kapcsolatos hír, hogy a katalánok támadó középpályása, Fermín López is megsérült a Getafe ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen, neki a horpaszizmával akadtak problémái. A 22 éves labdarúgó a hírek szerint három hétig nem állhat Hansi Flick vezetőedző rendelkezésére.