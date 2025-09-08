Nemzeti Sportrádió

Két Barca-középpályás is kihagyhatja a Valencia-meccset

2025.09.08. 12:17
Gavi (balra) és Frenkie de Jong (jobbra) is kihagyhatja a Barcelona Valencia elleni hazai meccsét (Fotó: Getty Images)
Térdfájdalmai miatt kihagyta az FC Barcelona Rayo Vallecano elleni mérkőzését Gavi, aki a válogatotthoz sem utazott el, a fiatal középpályáshoz most a katalának holland sztárja, Frenkie de Jong is csatlakozott.

Nem volt ott a spanyol válogatott világbajnoki selejtezőin a Barcelona középpályása, Gavi, aki a legutóbbi, Rayo Vallecano elleni meccset is kénytelen volt kihagyni térdfájdalmai miatt. A 21 éves játékosnak a keresztalag-szakadással műtött térdével akadtak problémák, de a Diário As szerint nem olyan súlyos a helyzet, mint korábban. Ugyancsak térdére panaszkodott a lengyelek elleni 1–1-es döntetlen után a holland válogatott Frenkie de Jong – a Marca értesülései alapján az ő pályára lépése valószínűbb csapattársáénál a gránátvörös-kékek vasárnapi, Valencia elleni hazai mérkőzésén.

 

