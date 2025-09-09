Elhagyta az útlevelét, majdnem Törökországban rekedt Lamine Yamal – videó

A Marca beszámolója szerint egy török sportújságíró a hivatalos X-oldalán tette közzé azt az exkluzív felvételt, amely Lamine Yamalt ábrázolja. A 18 éves klasszis a videó tanúsága szerint idegesen hagyta el a spanyol válogatott autóbuszát a világbajnoki-selejtező után, mégpedig azért, hogy megkeresse az útlevelét.

„Lamine Yamal elvesztette az útlevelét. A mérkőzés után sokáig kereste a papírjait, majd visszatért az öltözőbe, hogy itt is megnézze, de végül úgy hagyta el a stadiont, hogy nem találta meg” – idézte a Marca az eset török szemtanúját.

🚨🚨 Pasaportunu kaybeden Yamal an itibariyle Konya'da mahsur kaldı. pic.twitter.com/iK8NSdbgKV — Barcelona Türkiye (@BarcelonaTR) September 7, 2025

Az FC Barcelona csillaga ezután nagyobb bajba is kerülhetett volna a hazautazást illetően, de végül sikerült megoldani a problémát: nemzetközi sajtóértesülések szerint ugyanis a spanyol szövetségi vezetők és a török hatóságok megbeszélték egymás között az ügyet, mi több, a spanyol nagykövet is besegített, így Yamal a szükséges iratok nélkül is elhagyhatta az országot.

Yamal egyébként remekelt a törökök elleni vb-selejtezőn, hiszen két gólpasszt is kiosztott, és nagyszerű megmozdulások fűződtek a nevéhez. A spanyol válogatott 6–0-ra valósággal legázolta Törökországot a Konyában megrendezett összecsapáson.