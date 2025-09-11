Egyelőre nincs döntés arról, játszhat-e külföldön bajnokit a Barca és a Milan

Igencsak nagy port kavart a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) azon döntése, amely engedélyezte a La Liga csapatainak, hogy bajnoki mérkőzéseiket az NFL-meccsek mintájára adott esetben külföldön, sőt másik kontinensen rendezzék meg. A vita még javában folyik, egy ilyen találkozó tervéről mindenesetre már tudunk: az FC Barcelona decemberi, Villarreal elleni hazai mérkőzését a miami Hard Rock Stadionban játssza, ha a döntést egyaránt e hét szerdára ígérő Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) áldását adja.

Hasonló, de ha lehet, még merészebb tervei vannak az olasz szövetség (FIGC) jóváhagyását bíró Milannak: a lombardiai óriás a szomszédvár Como elleni derbit Ausztráliában, Perthben szeretné megrendezni – írja a Daily Mail.

Az érintett klubok az UEFA-tól határidőre már egészen biztosan nem kapják meg az engedélyt, a szervezet ugyanis nyilatkozatban tette közzé: további megfontolás okán elhalasztotta a döntést a mind a szurkolók, mind pedig sok játékos részéről nagy felháborodást kiváltó ügyben.

„Az UEFA Végrehajtó Bizottsága megvitatta megvitatta az RFEF és a FIGC arra vonatkozó kérését, hogy külföldön, egészen pontosan az UEFA fennhatósági területén kívül eső helyszíneken bajnoki mérkőzéseket rendezzenek, és elhalasztotta az ezzel kapcsolatos döntést” – olvasható a közleményben.