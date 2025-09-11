Nemzeti Sportrádió

Egyelőre nincs döntés arról, játszhat-e külföldön bajnokit a Barca és a Milan

Vágólapra másolva!
2025.09.11. 20:03
null
Az UEFA még nem döntött arról, játszhat-e bajnokit Miamiban a Barca és a Villarreal (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA AC Milan FC Barcelona Villarreal CF Como UEFA
Elhalasztotta a döntéshozatalt a spanyol és az olasz csapatok külföldön rendezendő bajnoki mérkőzéseinek ügyében az Európai Labdarúgó-szövetség, így továbbra sem lehet tudni, hogy fogadtatja-e Miamiban a Villarrealt a Barcelona, illetve Perthben a Comót a Milan.

Igencsak nagy port kavart a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) azon döntése, amely engedélyezte a La Liga csapatainak, hogy bajnoki mérkőzéseiket az NFL-meccsek mintájára adott esetben külföldön, sőt másik kontinensen rendezzék meg. A vita még javában folyik, egy ilyen találkozó tervéről mindenesetre már tudunk: az FC Barcelona decemberi, Villarreal elleni hazai mérkőzését a miami Hard Rock Stadionban játssza, ha a döntést egyaránt e hét szerdára ígérő Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) áldását adja.

Hasonló, de ha lehet, még merészebb tervei vannak az olasz szövetség (FIGC) jóváhagyását bíró Milannak: a lombardiai óriás a szomszédvár Como elleni derbit Ausztráliában, Perthben szeretné megrendezni – írja a Daily Mail.

Az érintett klubok az UEFA-tól határidőre már egészen biztosan nem kapják meg az engedélyt, a szervezet ugyanis nyilatkozatban tette közzé: további megfontolás okán elhalasztotta a döntést a mind a szurkolók, mind pedig sok játékos részéről nagy felháborodást kiváltó ügyben.

Az UEFA Végrehajtó Bizottsága megvitatta megvitatta az RFEF és a FIGC arra vonatkozó kérését, hogy külföldön, egészen pontosan az UEFA fennhatósági területén kívül eső helyszíneken bajnoki mérkőzéseket rendezzenek, és elhalasztotta az ezzel kapcsolatos döntést” – olvasható a közleményben.

 

FIFA AC Milan FC Barcelona Villarreal CF Como UEFA
Legfrissebb hírek

Mégiscsak visszatérhet Bilbaóba a spanyol válogatott hátvéd – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
57 perce

Madridban rendezik a 2027-es Bajnokok Ligája-döntőt – hivatalos

Bajnokok Ligája
3 órája

A FIFA véglegesítette az Interkontinentális Kupa menetrendjét, a PSG-t biztosan felvonultató döntő december 17-én lesz

Minden más foci
Tegnap, 18:21

Elhagyta az útlevelét, majdnem Törökországban rekedt Lamine Yamal – videó

Spanyol labdarúgás
2025.09.09. 10:26

Két Barca-középpályás is kihagyhatja a Valencia-meccset

Spanyol labdarúgás
2025.09.08. 12:17

KONFERENCIALIGA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

Európa-konferencialiga
2025.09.04. 12:53

EURÓPA-LIGA 2025–2026, PROGRAM, EREDMÉNYEK, TUDNIVALÓK

Európa-liga
2025.09.04. 11:50

„Ne cigányozz és az XY homoszexuált is felejtsd el!” – Varga Barnabás és az MLSZ közleményben üzent a szurkolóknak

Magyar válogatott
2025.09.04. 10:29
Ezek is érdekelhetik