Doppingellenőrök a Real Madridnál, egy órát csúszott az edzés – a klubnál kiakadtak

Nem várt vendégek érkeztek a Real Madrid edzésére – írta meg egybehangzóan a két vezető spanyol sportlap, a Marca és az As. A spanyol futball-liga több furgonja is megjelent a kora reggeli órákban a valdebebasi edzőközpontban, hogy a kijelölt játékosokon doppingvizsgálatokat végezzenek el az orvosok.

A történteken a két spanyol lap beszámolója szerint igencsak felháborodtak a spanyol klubnál: egyrészt nem értik, hogy miért éppen egy fontos Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt kellett megejteni a vizsgálatokat, másrészt az sem tetszett a Xabi Alonso vezette szakmai stábnak, hogy az ellenőrzések miatt borult a napi rutin, az edzés ugyanis így egyórás késéssel kezdődött. Összesen hat játékost kérettek magukhoz az orvosok, amivel a sportlapok beszámolója szerint nincs is semmi gond, hiszen az ilyen ellenőrzések rendszeresek és teljesen megszokottak, minden további viszont kérdéseket vet fel.

„A Real Madrid nyilvánvalóan tiszteletben tartja a rutineljárást, de nem osztja a módszert” – idézte a Marca a madridiak egyhangú álláspontját, amely szerint a La Liga ezzel a lépésével csak „olajat öntött a tűzre” a két szervezet amúgy is elmérgesedett viszonyát illetően.

Madridban azzal a költői kérdéssel is magyarázzák az álláspontjukat, hogy miért nem lehetett vasárnap elvégezni az ellenőrzést, amikor arra egy teljes nap állt volna rendelkezésre, és senki háborgott volna. A gond tehát nem az eljárással, hanem az időzítéssel van – állítják legalábbis a Real Madridnál.

Az eredetileg 11 órára tervezett edzés így csak 12 órakor tudott elkezdődni, és a csúszás állítólag nemcsak az edzői stábnak, de a játékosoknak sem tetszett. Sőt, az As szerint – mivel a La Liga ellenőrzéséről volt szó – az Európai Labdarúgó-szövetséget (UEFA) is felháborította az intézkedés mikéntje.

A Bajnokok Ligája rekordgyőztese kedden 21 órától a Santiago Bernabéu Stadionban fogadja az Olympique Marseille-t a sorozat alapszakaszának 1. fordulójában.