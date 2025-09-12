Nemzeti Sportrádió

„Anyám mindig azt akarta, hogy tanuljak” – Lamine Yamal a gyermekkoráról

T. Z.T. Z.
2025.09.12. 09:43
Lamine Yamal már az Aranylabda megnyerésére összpontosít (Fotó: Getty Images)
Az egyik legismertebb spanyol sportújságíró, José Ramón de la Morena készített exkluzív interjút az FC Barcelona csillagával, Lamine Yamallal. Az aktuális szakmai dolgokon túl több személyes téma is szóba került a beszélgetés közben, például a még mindig csak 18 éves játékos családi háttere.

Lamine Yamal az interjú elején elmondta, nagy örömmel tölti el, hogy saját házat tudott venni édesanyjának, akit a legfontosabb személyként jellemzett az életében: „Most végre látom az anyám mosolyát. Egy olyan lakásból jöttünk, ahol a konyha és a hálószoba egy helyiségben volt. Most viszont azt látom, hogy az anyám boldog. Az tesz engem a legboldogabbá, hogy az öcsémnek olyan gyermekkora lehet, amilyet én csak szerettem volna. Az apám békességben él a házában, és az anyámnak is megvan mindene. Ő az én királynőm, akit a legjobban szeretek. Ő a minden, amit egy gyermek csak kívánhat magának” – fogalmazott az interjúban Yamal.

Szóba került egy nagyon szomorú történet is: tavaly augusztusban édesapját, Munir Naszrauit késsel támadták meg az utcán. „Az autóban ültem, éppen jöttem visszafele a ruhavásárlásból. Az unokatestvérem vitt el. Egyre több telefonhívást kaptam, még gyerek voltam, és az volt az első dolgom, hogy elmenjek az állomásra, Mataróba (ahol a késelés történt – a szerk.) megnézni, hogy mi a helyzet. De nem engedtek el, helyette hazavittek és bezártak. Nem engedtek ki. Másnap aztán elmentem az edzésre, és beszéltem az apámmal, aki elmondta, hogy rendben van. Bementem hozzá a kórházba, és ezzel minden lenyugodott” – idézte fel a drámai eseményeket.

Yamal beszélt arról is, hogy édesanyja mindig szerette volna, ha fia a tanulmányaira összpontosít a labdarúgás mellett, s ezt nagyon szigorúan is vették a családban: „Anyám mindig azt akarta, hogy tanuljak, azt mondogatta, ha nem teszem, akkor nem enged el focizni. Egészen addig a napig ezt tette, amíg azt nem mondtam neki: anya, elmegyek a suliba, de semmit sem fogok csinálni, mert készülök a délutáni edzésre. Azt mondtam neki, hogy ha odafigyelek, akkor futballista lesz belőlem. Ám továbbra is mindennap leszidott, mert azt akarta, hogy tanuljak. Még a bemutatkozásom napján is leszidott, mindig azt akarta, hogy tanuljak. De eljött az a pillanat, amikor már megértett. Ez volt az álmom, és én követtem azt.”

Bár még csak 18 éves, Yamal már a következő Aranylabda egyik potenciális várományosa. Ő maga is úgy érzi, hogy minden adottsága megvan ehhez az egyéni díjhoz: „Nem arról álmodom, hogy Aranylabdát kapjak, hanem arról, hogy sokat. Ezt mondom a barátaimnak is. Megvan bennem a képesség, hogy elérjem, és ha nem sikerül, az azért lesz, mert nem csináltam jól a dolgokat. Ha sikerül, akkor nagyon boldog leszek, de ettől függetlenül akkor is továbbra is nyernem kell majd a csapatommal.”

 

