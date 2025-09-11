Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid idén sem vesz részt az Aranylabda-gálán – sajtóhír

2025.09.11. 13:11
Idén Kylian Mbappéra lehet a legbüszkébb Florentino Pérez (Fotó: Getty Images)
Aranylabda Real Madrid Florentino Pérez France Football
A Real Madrid második egymást követő évben is bojkottálhatja az Aranylabda-díjátadót. A spanyol sztárklub és a szervező France Football közötti feszültség tavaly éleződött ki, amikor a madridi vezetők biztosra vették, hogy Vinícius Júnior kapja a 2024-es elismerést. A gála azonban Rodri győzelmét hozta, ami hatalmas felháborodást váltott ki a klubnál.

Florentino Pérez klubelnök – aki különösen elégedetlen volt az eredménnyel – tavaly úgy határozott, hogy a Real Madrid részéről senki nem jelenik meg a párizsi gálán. Ez azt is jelentette, hogy Carlo Ancelotti sem tudta személyesen átvenni az Év edzője-díjat.

Idén, a szeptember 22-i díjátadó előtt úgy tűnik, a helyzet nem változott. A Marca beszámolója szerint a közelmúltban Párizsból Madridba látogatott a France Football delegációja, hogy tárgyaljanak a klub részvételéről, ám az egyeztetések sikertelenül zárultak. Így nagyon valószínű, hogy ismét nem lesz madridi küldöttség a gálán.


A 2025-ös Aranylabda 30 fős jelöltlistájára három Real Madrid-játékos is felkerült: Jude Bellingham, Kylian Mbappé és Vinícius Júnior. Mindhárman az első hatban végeztek a tavalyi szavazáson, ám ezúttal várhatóan csak Mbappé kerülhet előkelő helyre. A Real Madrid ugyanis a 2024–2025-ös idényben trófea nélkül maradt, ami rontja játékosai esélyeit.

Egyelőre nem kizárt, hogy az utolsó pillanatban változik a klub álláspontja, de minden jel arra mutat, hogy a Real Madrid ismét bojkottálja a világ egyik legrangosabb egyéni futballdíjának átadóünnepségét.

Minden más foci
2025.08.07. 15:35

Aranylabda: Mbappé, Haaland és Gyökeres is szerepel a 30-as listán

Lamine Yamal, Joao Neves és Désiré Doué a legjobb 21 éven aluliak és a felnőttek között is helyet kapott a jelöltek között.

 

Ezek is érdekelhetik