Aranylabda: Mbappé, Haaland és Gyökeres is szerepel a 30-as listán

A France Football a Twitter-csatornáján kezdte kora délután fél egytől szép fokozatosan adagolni a jelöltek névsorát, utolsóként a legnagyobb érdeklődésre számot tartó Aranylabda jelölti listájával. A férfiak listájának bemutatása során elsőként Ousmané Dembélé neve bukkant elő, aztán sorban jöttek a többiek – közöttük Erling Haalanddal, Kylian Mbappéval, Viktor Gyökeressel, valamint a duplázó, hiszen az U21-esek listáján is szereplő Lamine Yamallal, Joao Nevessel és Desiré Douéval.

A 2024–2025-ÖS IDÉNY FÉRFI ARANYLABDÁJÁNAK JELÖLTJEI: Jude Bellingham (angol, Real Madrid), Ousmané Dembélé (francia, PSG), Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG), Désiré Doué (francia, PSG), Denzel Dumfries (holland, Inter), Serhou Guirassy (guineai, Borussia Dortmund), Viktor Gyökeres (svéd, Sporting CP), Erling Haaland (norvég, Manchester City), Asraf Hakimi (marokkói, PSG), Harry Kane (angol, Bayern München), Hvicsa Kvarachelia (grúz, Napoli, PSG), Robert Lewandowski (lengyel, FC Barcelona), Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool FC), Lautaro Martínez (argentin, Inter), Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), Scott McTominay (skót, Napoli), Nuno Mendes (portugál, PSG), Joao Neves (portugál, PSG), Michael Olise (francia, Bayern München), Cole Palmer (angol, Chelsea), Pedri (spanyol, FC Barcelona), Raphinha (brazil, FC Barcelona), Declan Rice (angol, Arsenal), Fabián Ruiz (spanyol, PSG), Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC), Virgil van Dijk (holland, Liverpool FC), Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid), Vitinha (portugál, PSG), Florian Wirtz (német, Bayer Leverkusen), Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)

Előtte a felnőtt női listával rukkolt ki a lap.

A 2024–2025-ÖS IDÉNY NŐI ARANYLABDÁJÁNAK JELÖLTJEI: Sandy Baltimore (francia, Chelsea), Barbra Banda (zambiai, Orlando Pride), Aitana Bonmatí (spanyol, Barcelona), Lucy Bronze (angol, Chelsea), Klara Bühl (német, Bayern München), Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal), Sofia Cantore (olasz, Juventus), Steph Catley (ausztrál, Arsenal), Temwa Chawinga (malawi, Kansas City Current), Melchie Dumornay (haiti, Olympique Lyon), Emily Fox (amerikai, Arsenal), Cristiana Girelli (olasz, Juventus), Esther González (spanyol, Gotham FC), Caroline Graham Hansen (norvég, Barcelona), Patri Guijarro (spanyol, Barcelona), Amanda Gutierres (brazil, Palmeiras), Hanna Hampton (angol, Chelsea), Pernille Harder (dán, Bayern München), Lindsey Heaps (amerikai, Olympique Lyon), Chloe Kelly (angol, Manchester City), Frida Leonhardsen Maanum (norvég, Arsenal), Marta (brazil, Orlando Pride), Clara Mateo (francia, Paris FC), Ewa Pajor (lengyel, Barcelona), Claudia Pina (spanyol, Barcelona), Alexia Putellas (spanyol, Barcelona), Alessia Russo (angol, Arsenal), Johanna Rytting Kaneryd (svéd, Chelsea), Caroline Weir (skót, Real Madrid), Leah Williamson (angol, Arsenal)

Visszaugorva az időben bő két és fél órát, a listák bemutatása a női Kopa-díj jelöltjeivel kezdődött, vagyis a legjobb U21-es korosztályú női labdarúgók ötös névsorát hozták nyilvánosságra elsőként.

A NŐI KOPA-DÍJ JELÖLTJEI: Michelle Agyemang (angol, Arsenal), Linda Caicedo (kolumbiai, Real Madrid), Wieke Kaptein (holland, Chelsea), Vicky López (spanyol, Barcelona), Claudia Martínez Ovando (paraguayi, Club Olimpia)

A folytatásban a férfi Kopa-díj jelöltjeit, azaz a legjobb U21-es korosztályú férfi labdarúgók már tízfős listáját mutatta be a lap.

A FÉRFI KOPA-DÍJ JELÖLTJEI: Ayyoub Bouaddi (francia, Lille), Pau Cubarsi (spanyol, Barcelona), Désiré Doué (francia, PSG), Estevao (brazil, Palmeiras), Dean Huijsen (spanyol, Bournemouth), Myles Lewis-Skelly (angol, Arsenal), Rodrigo Mora (portugál, FC Porto), Joao Neves (portugál, PSG), Lamine Yamal (spanyol, Barcelona), Kenan Yildiz (török, Juventus)

Harmadikként a legjobb női kapusnak járó női Jasin-díj szűkített listája következett.

A NŐI JASIN-DÍJ JELÖLTJEI: Ann-Katrin Berger (német, Gotham FC), Cata Coll (spanyol, Barcelona), Hanna Hampton (angol, Chelsea), Chiamaka Nnadozie (nigériai, Chelsea), Daphne van Domselaar (holland, Arsenal)

A folytatásban a legjobb férfi kapusok díja, vagyis a Jasin-díj férfi jelöltjeinek listáját ismertette a francia lap. Ez a rangsor alaposan kicserélődött az előző idényhez képest, hiszen a tízes listán mindössze hárman szerepelnek, akik tavaly is ott voltak a legjobbak között: a címvédő Emiliano Martínez, valamint Gianluigi Donnarumma és Yann Sommer.

A FÉRFI JASIN-DÍJ JELÖLTJEI: Alisson Becker (brazil, Liverpool), Jasszin Bunu (marokkói, Al-Hilal), Lucas Chevalier (francia, Lille), Thibaut Courtois (belga, Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG), Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa), Jan Oblak (szlovén, Atlético Madrid), David Raya (spanyol, Arsenal), Matz Sels (belga, Nottingham Forest), Yann Sommer (svájci, Inter)

Az idény legjobb férfi és női csapatok edzőinek járó elismerés jelöltjeit, majd a legjobb női és férfi klubcsapatok listáját is ismertették.

A LEGJOBB NŐI CSAPATOK EDZŐJE-DÍJ JELÖLTJEI: Sonia Bompastor (francia, Chelsea), Arthur Elias (brazil, brazil válogatott), Sarina Wiegmann (holland, angol válogatott), Renée Slegers (holland, Arsenal), Justine Madugu (nigériai, nigériai válogatott)

A LEGJOBB FÉRFI CSAPATOK EDZŐJE-DÍJ JELÖLTJEI: Antonio Conte (olasz, Napoli), Luis Enrique (spanyol, PSG), Hansi Flick (német, FC Barcelona), Enzo Maresca (olasz, Chelsea), Arne Slot (holland, Liverpool)

JELÖLTEK AZ IDÉNY NŐI KLUBCSAPATA DÍJRA: Arsenal FC (angol), FC Barcelona (spanyol), Chelsea FC (angol), Olympique Lyon (francia), Orlando Pride (amerikai)

JELÖLTEK AZ IDÉNY FÉRFI KLUBCSAPATA DÍJRA: FC Barcelona (spanyol), Botafogo (brazil), Chelsea FC (angol), Liverpool FC (angol), PSG (francia)

A férfiak Aranylabdájáról szakújságírókból álló zsűri dönt – a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat is ők ítélik oda. Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György szavaz a legjobbakra. Az Aranylabda díjátadójára szeptember 22-én kerül sor Párizsban.