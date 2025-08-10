Sportrádió

La Liga: nagy csapás a Betisnek, hosszú időre kidőlt a játékmester

2025.08.10. 19:17
Iscónak harmadszor tört el a szárkapocscsontja (Fotó: Getty Images)
Isco Real Betis sérülés Dani Ceballos
Nincs szerencséje a sérülésekkel a Real Betis csapatkapitányának, Iscónak: a harminchárom éves támadó középpályásnak harmadszor is eltört a szárkapocscsontja, és előreláthatólag novemberig harcképtelen lesz.

Ismét lecsapott az átok a Real Betis sérülékeny csapatkapitányára, Iscóra. A spanyol klub honlapján közölte, hogy a 33 éves támadó középpályás a Málaga elleni felkészülési mérkőzésen a bal lábán szárkapocscsont-törést szenvedett – a labdarúgónak ez a harmadik ilyen jellegű sérülése –, így több hónapos pihenőre kényszerül.

A Sport már azt is tudni véli, kivel pótolnák kidőlt vezérüket a sevillaiak: a katalán lap értesülése szerint Isco egykori klubja, a Real Madrid játékosa, Dani Ceballos érkezhet az andalúziai csapathoz.

 

