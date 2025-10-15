Férfi kézilabda BL: Szeged–Magdeburg

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 5. fordulójának szerdai mérkőzésén a Szeged a címvédő Magdeburgot látja vendégül – élőben az NSO-n!
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) 15–18 (félidő) – ÉLŐ
A SZEGED KERETE
Kapusok: Tobias Thulin, Mikler Roland
Mezőnyjátékosok: Bodó Richárd, Fazekas Máté, Marin Jelinic, Jim Gottfridsson, Mario Sostaric, Sebastian Frimmel, Bánhidi Bence, Gleb Kalaras, Jérémy Toto, Lazar Kukics, Imanol Garciandia, Borut Mackovsek, Járó Kristóf, Szilágyi Benjámin
Vezetőedző: Michael Apelgren
