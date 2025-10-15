A Mercedes megerősítette a jövő évi versenyzőpárosát – hivatalos

Ezt követően az jelentette a fő kérdést, a német márka mikor erősíti meg a mostani pilótapárosa, George Russell és Andrea Kimi Antonelli maradását, illetve hogy vajon mi állhat az elhúzódó tárgyalások mögött, hiszen a kommunikáció szerint csak formaiság volt szerződéshosszabbítás. A Mercedes végül az Amerikai Nagydíjat megelőző szerda délután vetett véget a találgatásoknak, és hivatalosan is bejelentette, hogy 2026-ban is a brit, olasz kettőssel indul.

Az idén eddig lehengerlő formát mutató Russell igazi vezérré lépett előre csapaton belül, és az előzetes várakozások szerint remek esélye lehet rá, hogy jövőre harcba szálljon a bajnoki címért. A 2025-ös szezonban már két győzelmet számláló brit már érdeklődve várja, mit hoz a következő fejezet. „Nagyon büszke vagyok rá, hogy együtt folytatjuk ezt az utat. Jövőre lesz tíz éve, hogy szerződést kötöttem a Mercedesszel. Hosszú és sikeres az Az együttműködésem a csapattal, és már alig várom, hogy lássam, mit vár ránk, különösen most, hogy a sportág történetének egyik legnagyobb szabályváltoztatását hozza el a következő év. Mindannyian eltökéltek vagyunk, hogy sikerre vezessük a csapatot, és ami engem illet, az eddigi legerősebb F1-es szezonomra szeretnék építeni.”

A 19 éves Antonelli számára a várakozásokhoz képest nehezebben alakul az újoncéve, néha hiányzik a magabiztosság, és egyelőre nem következetes a formája. A csapat bizalma ugyanakkor nem rendült meg, és úgy tűnik, hogy az olasz pilóta is jó úton jár, hiszen az elmúlt két nagydíjon egyaránt az első ötösben végzett. „Rendkívül izgatott vagyok, hogy folytathatom a munkát a csapattal. Nagyon sokat tanultam a jó és a rossz pillanatokból is az első Formula–1-es idényem során. Ezek versenyzőként és csapattársként is megerősítettek. Köszönöm Totónak (Wolff) és a csapatnak a folyamatos támogatást és a belém vetett bizalmat.”

„Most arra összpontosítunk, hogy erősen zárjuk az évet, és bebiztosítsuk a konstruktőri második helyet, mielőtt minden figyelmünket 2026-ra fordítanánk. Még sok mindent érhetünk el a fennmaradó hat versenyhétvége folyamán, és mindent bele fogunk adni” – zárta a gondolatait.

A csapatfőnök, Wolff szerint csak idő kérdése volt a hosszabbítás. „A versenyzői felállás megerősítése csak idő kérdése volt. Szerettünk volna időt hagyni magunkat arra, hogy a megfelelő módon folytathassuk le a tárgyalásokat, és mindenki elégedett lehessen. Örülök, hogy ezt sikerült elérni. George és Kimi bebizonyították, hogy remek párost alkotnak, és izgattak vagyunk, hogy együtt folytathatjuk az utat. Most az év utolsó hat nagydíjára fókuszálunk, hiszen harcban vagyunk a konstruktőri második pozícióért, majd 2026-ra, az F1 új korszakára fordítjuk a figyelmünket.”

A Mercedes bejelentése után már csak két csapat esetében kérdéses, hogyan fog kinézni a 2026-os felállása: a Red Bullnál továbbra sem tudni, ki lesz Verstappen csapattársa, igaz, egybehangzó sajtóértesülések szólnak arról, hogy Isack Hadjar léphet előre a Racing Bullstól, míg a feanzaiaknál a hírek szerint az Arvid Lindblad, Liam Lawson, Cunoda Juki, Alex Dunne kvartettből kerül ki a két befutó.