„Jobb lenne, ha békén hagynák” – Mbappé megvédte Yamalt

Nem várt helyről védték meg Lamine Yamalt. A Movistar+ csatorna Universo Valdano című műsorában Kylian Mbappé adott interjút az argentin válogatottal az 1986-os mexikói világbajnokságon aranyérmet szerző Jorge Valdanónak, s a beszélgetés során kitértek a zseniális spanyol tinédzserre is. Yamal sok kritikát kapott a magánéletét illetően az utóbbi időben, különösen a nagykorúvá válását megünnepelni hivatott luxusparti kapcsán. Az idei Aranylabda-szavazás második helyezettjével kapcsolatban a Real Madrid francia világsztárja kijelentette: mindenki jobban tenné, ha békén hagyná a 18 éves támadót.

„Akkoriban másfajta idők jártak – utalt saját tinédzserkorára Mbappé. – Minden tiszteltem a Monacóé, de ő sokkal nagyobb klubban játszik, mint annak idején én. Az ilyesmire nincs megoldás, a tapasztalat sok mindenre megtanítja majd. Megvan a szenvedélye a futball iránt – azt nem szabad elveszítenie. Sokat beszélnek a magánéletéről, de szerintem jobb lenne, ha békén hagynák. Meg kell érteni, hogy bármilyen nagyszerű labdarúgó is, de mégiscsak egy tizennyolc éves fiúról beszélünk. Mindenki követ el hibákat. Csak azt kell nézni, mit csinál a pályán, a többi nem számít, hacsak nem súlyos dologról van szó. Hatalmas tehetség, aki mindent elérhet, ha akarja. Sok szerencsét kívánok neki.”