Magnus Carlsen támogatja az új sakkvilágbajnoki versenysorozatot

A hosszú klasszikus játszmákkal szemben a gyors formátumokat előnyben részesítő norvég Carlsen motivációhiányra hivatkozva 2023 óta nem védte meg a 2013-ban megszerzett vb-címét. A nemzetközi szövetség (FIDE) és közte kialakult feszült helyzetet feloldhatja a Total Chess World Championship Tour szerdán bemutatott új koncepciója, amely évente négy állomásból és három formátumból – gyors klasszikus, rapid, villám – áll, és a végén egy bajnokot hirdetnek.

„Ez egy jól átgondolt kezdeményezésnek tűnik a sakk világának előmozdítása érdekében. A több formátum egy ernyő alá vonása átfogóbb képet ad a játékosok erősségeiről, miközben a partik tempója jobban megfelel a mai játékosok és a közönség elvárásainak” – vélekedett a 34 éves norvég.

Arkagyij Dvorkovics, a FIDE orosz elnöke hangsúlyozta, hogy jóváhagyták a Norvég Sakkalapítvány által kidolgozott formátumot. Hozzátette, az új világbajnoki sorozat kiváló kiegészítője lesz a hagyományos és rangos sakkvilágbajnokságnak, amelyben a klasszikus sakk vitathatatlan bajnokát koronázzák meg.

A Total Chess World Championship Tour első, kísérleti időszakára jövő ősszel kerül sor, az első teljes szezont pedig 2027-re tervezik.