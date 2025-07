Erre ki számított? Nico Williams 2035-ig szerződést hosszabbított

Nico Williams – aki az elmúlt idényben kulcsszerepet játszott a gárda sikeres szereplésében – 2013-ban csatlakozott az Athletic utánpótlásához. Az első csapatban 2021 áprilisában debütált, azóta 167 tétmérkőzésen lépett pályára, 31 gólt szerzett, és már Copa del Rey-győzelmet is ünnepelhetett a klubbal. Az Athletic a Bajnokok Ligájába is kvalifikálta magát.

Nico a válogatottban is kiemelkedő évet zárt: Spanyolországgal megnyerte a 2024-es Európa-bajnokságot, ráadásul a döntő legjobb játékosának is megválasztották. Eredményeit a nemzetközi szakma is elismerte: az Aranylabda-jelöltek listáján a 15. helyen végzett.



A hosszabbítás jól illeszkedik az Athletic Club azon törekvésébe, hogy megtartsa legfontosabb futballistáit. Nico Williams példáját követve több csapattárs, köztük Unai Simón, Oihan Sancet és testvére, a csapatkapitány Inaki Williams is hosszú távra kötelezte el magát Bilbaóban.

Sokáig úgy nézett ki, hogy Williams idén nyáron a Barcelona játékosa lesz, majd a Bayern München is bejelentkezett érte. Persze a hosszabbítás ténye önmagában nem garantálja a hosszú távú maradást, sőt könnyen lehet, hogy ez az egész csak a kivásárlási ár megnöveléséről szól – ez az összeg immár 87 millió euró.