Megszakadt az Athletic Bilbao győzelmi sorozata a bajnokságban; emberhátrányban nyert a Betis

Remek formában érkezett Vitoria-Gasteizbe az Athletic, hiszen az előző négy bajnokiját megnyerte, miközben az Alavés négy meccs óta nyeretlen volt a találkozót megelőzően. A Bilbao kezdte jobban a baszk csatát, a 10. percben Inaki Williams kiváló indítása után Unai Gómez megszerezte az első gólját a szezonban, s így a vezetést is a vendégeknek. A hazai csapat meglehetősen veszélytelen volt az egész első félidőben, de a gólon kívül ellenfele sem dolgozott ki sok helyzetet.

A szünet után bátrabban jött ki az Alavés, és a játékrész közepén egyenlített: Jon Guridi kellemetlen lapos lövése kijött Unai Simónról, a kipattanót pedig Joan Jordán a kapuba helyezte. A kapott gól után nem kapcsolt nagyobb sebességre a vendéggárda, csak a hajrában kapott észbe, hogy többet kellene tenni a győzelemért. Ez a felismerés későn érkezett, maradt a döntetlen, de a Bilbao így is immár minden sorozatot figyelembe véve 13 mérkőzés óta veretlen. 1–1

A Villarreal három, a Betis öt mérkőzés óta nem nyert a bajnokságban, így mindkét fél javítani akart. Az első gólt a sevillai együttes szerezte, Vitor Roque fejjel talált be, majd csapata két perccel később emberhátrányba került egy véleményes piros lapot követően. Chimy Ávila ütemet tévesztett, úgy csúszott Álex Baena után, majd tett egy rúgómozdulatot még pluszban, amivel ugyan nem érte el ellenfelét, de a szándékot büntette a játékvezető. Parázs lett ezt követően a mérkőzés, villantak a sárga lapok, gól viszont több nem esett a szünetig.

A fordulás után egy perccel viszont növelte előnyét a Betis, Giovani Lo Celso szabadrúgásból remekül tekert a bal felsőbe 18 méterről. Viszonylag hamar szépített a „sárga tengeralattjáró” Álex Baena révén, majd nyomott az egyenlítésért. Hősiesen védekeztek tíz emberrel a vendégek – Youssouf Sabaly a gólvonalról mentett, és Fran Vieitesnek is kellett védenie –, a Villarreal csak lesgólig jutott. 1–2

A Real Sociedad és a Las Palmas is kilenc pontot szerzett az előző négy mérkőzésén, és bár csak hat pont volt a különbség a két csapat között, a találkozó esélyesének egyértelműen a baszk együttes számított. Nem tudták érvényesíteni a papírformát a hazaiak, akik Mikel Oyarzabal révén eltalálták a kaputfát az első félidőben. A második játékrészben Sandro Ramírez próbálkozása a lécen csattant, így már kapufák tekintetében is döntetlen volt az állás. A nagy helyzetek is elmaradtak San Sebastián-i részről, akiknek be kellett érniük egy ponttal az Anoetában. 0–0

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

Alavés–Athletic Bilbao 1–1 (Jordán 67., ill. Unai Gómez 10.)

Villarreal–Real Betis 1–2 (Baena 55., ill. Vitor Roque 32., Lo Celso 47.)

Kiállítva: Ávila (34., Betis)

Real Sociedad–Las Palmas 0–0

Később

21.00: FC Barcelona–Leganés (Tv: Spíler2)

Korábban

Atlético Madrid–Getafe 1–0 (Sörloth 69.)

Szombaton játszották

Rayo Vallecano–Real Madrid 3–3 (U. López 4., Mumin 36., Isi Palazón 64., ill. F. Valverde 39., Bellingham 45., Rodrygo 56.)

Espanyol–Osasuna 0–0

Mallorca–Girona 2–1 (Larin 20., 51., ill. Van de Beek 7.)

Kiállítva: Muriqi (34., Mallorca)

Sevilla–Celta Vigo 1–0 (Bueno 65.)

Pénteken játszották

Valladolid–Valencia 1–0 (Anuar Tuhami 20.)