„Izgalmasan hangzik...” – Aymeric Laporte a Real Madrid érdeklődéséről

Spanyol sajtóhírek szerint Aymeric Laporte szerződtetése komolyan felvetődött a Real Madridnál – akár már a téli átigazolási időszakban –, azt követően, hogy sérülés miatt Éder Miliatao és Daniel Carvajal is hosszú ideig nem állhat Carlo Ancelotti rendelkezésére, és David Alaba visszatérésre sincs még konkrét időpont. A 30 éves védő jelenleg a szaúdi Al-Naszr játékosa, de nagyon jól ismeri a spanyol bajnokságot, tekintve, hogy korábban 161 meccsen lépett pályára az élvonalban az Athletic Bilbao színeiben. Nem beszélve arról, hogy idén a spanyol válogatott tagjaként Európa-bajnokságot is nyert.

Az El Larguero adásában arról is kérdezték a védőt, hogy zavarja-e a madridiak érdeklődése: „Nem nagyon vagyok tisztában a hírekkel. Ugyanazokat olvasom, mint önök, szóval nincs semmi gond. Jól hangzik. Teljesen nyilvánvaló, hogy az olyan csapatokat nem lehet semmibe venni, mint a Real Madrid.”

Laporte az interjú későbbi részében azt is elmondta, hogy ha tehetné, örömmel visszatérne Spanyolországba, azonban nem bánta meg, hogy Szaúd-Arábiába szerződött: „Ez egy teljesen más kultúra, de futballozni akarok, és ez nem is ment eddig rosszul. Sikerült Európa-bajnokságot nyernem, ami a legszebb dolog a sportpályafutásom során. Nem egyszer említettem már, hogy tervezek visszatérni Spanyolországba, hiszen az egész családom Európában van. Vagy maradok Szaúd-Arábiában, vagy visszatérek. A tervem azonban a visszatérés” – mondta az interjúban. Vagyis a labda most már a Real Madrid térfelén pattog...

Portálunkon is megírtuk, hogy korábban már több játékost is szóba hoztak, mint akik orvosolhatják a Real Madrid védőgondjait: Laporte-on kívül felmerült a Liverpoolt erősítő Trent Alexander-Arnold, a Bayer Leverkusenben szereplő Jonathan Tah és a Bayern München játékosa, Alphonso Davies neve is. Ugyancsak lehetett hallani két korábbi klublegenda, Sergio Ramos és Nacho Fernández visszatéréséről is, előbbire azonban már nem tart igényt korábbi csapata, utóbbi pedig ha hívnák, akkor sem térne vissza Madridba.