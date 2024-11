„Ha hívnának, akkor sem térnék vissza” – Nacho üzent a Real Madridnak

Mint ismert, Nacho Fernández gyakorlatilag egész pályafutását a Real Madridban töltötte – még 2001-ben a klub akadémiáján indult el a pályafutása, majd később a nagyok között bizonyított, hol perememberként, hol meghatározó játékosként. Utóbbi olyannyira igaz, hogy a megnyert trófeákat tekintve a klub történelmének egyik legsikeresebb játékosa. „Amikor úgy döntöttem, hogy elhagyom a Real Madridot, tudtam, hogy sokkal több meccset fogok játszani, ám ez nem volt hatással a döntésemre. Nem bántam meg semmit, tudtam, hogy mit csinálok és határozottan kitartok mellette. Most már úgy szurkolok a csapatnak, mint egy madridista a sok közül” – elevenítette fel távozása körülményeit Nacho.

Arra a kérdésre, hogy mit tenne akkor, ha esetleg ajánlatot kapna a védőhiányban szenvedő madridiaktól egy esetleges visszatérésre, Nacho határozottan válaszolt: „Nem hívott a Real Madrid, de ha hívnának, meg sem fontolnám a visszatérést. Nagyon boldog vagyok itt.”

Az interjú második felében az Aranylabda-botrányról, a Real Madrid bojkottjáról és Vinícius Júniorról is elmondta a véleményét: „Nem fogok belefolyni a klub döntéseibe, biztos mindennek megvan a maga oka. Azonban őszintén szólva, én elmentem volna a gálára. Szerintem a gond ott van, hogy Viníciusnak megvolt teremtve az út a győzelemhez; ezért nem lehet könnyű kezelni azt a helyzetet, hogy gyakorlatilag a kezedben van az Aranylabda, de az utolsó pillanatban mégis nemet mondanak neked. Írtam Vininek, és elmondtam neki, hogy ettől még erősebb lesz. Még nem láttam olyan játékost, aki le tudott volna küzdeni ennyi nehézséget. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben meg fogja nyerni” – fogalmazott.

Carlo Ancelotti helyzetéről azt mondta, hogy ha van edző, aki tudja kezelni a hasonló nehéz helyzeteket, és megérdemli a bizalmat a sikertelenebb időszakokban is, akkor az az olasz szakember: „Ő az ideális ember. Ha van egy kisebb krízis, akkor ő nyugalmat tud adni az öltözőnek. A mostanit nem is nevezhetjük bukásnak, hiszen a bajnokságban versenyben van a csapat, a Bajnokok Ligájában pedig még sok meccs van hátra. Támadásban remek játékosai vannak a Real Madridnak, ám ezeket a darabokat nem könnyű feladat összerakni. Amint megtalálják a kulcsot a sikerhez, megállíthatatlan csapattá is válhatnak.”