Mégis igazol belső védőt a Real Madrid? Eb-győztes bekk érkezhet – sajtóhír

A madridi lap már júliusban arról írt, hogy a 30 éves belső védőt a királyi gárda olasz mestere is szívesen látná csapatában, s erre maga Laporte is hajlana – már csak azért is, mert (dacára évi 24 millió eurós fizetésének) nem teljesen elégedett a szaúd-arábiai kalanddal.

Miután a Real Madrid lemaradt Leny Yoro átigazolásáról, Aymeric Laporte jó ideiglenes megoldásnak tűnik a védelem tengelyében, de a királyi gárda egyértelművé tette, hogy nem akar transzferdíjat fizetni egy 30 éves védőért. Laporte így az ügynökén keresztül közölte az Al-Nasszr vezérkarával, hogy hajlandó lemondani a hátralevő két éves fizetéséről, ha felbontják szerződését és elengedik a spanyol fővárosba, de a szaúdiak elutasították az ajánlatot.

A szaúdi szaksajtó legutóbbi információi szerint a klubnál sportigazgatóként dolgozó Fernando Hierro, a vezetőedző Luis Castro, valamint a klubelnök Ibrahim Al-Muhajdib sürgősségi értekezletet tartott a játékos helyzete miatt, de az As forrásai nem erősítik meg ezt a hírt.

Egy biztos: Laporte (aki azért nem akar minden áron távozni a jól fizető rijádi együttestől) csak akkor igazolhat Madridba, ha képes meggyőzni klubját a szerződése felbontásáról – ellenkező esetben a friss Eb-győztes védő a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató gárdánál folytatja pályafutását.