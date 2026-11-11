Női röplabda Extraliga: szettet lopott a Veszprém Székesfehérváron

Bár az újonc veszprémiek megszerezték első pontjaikat az Extraligában, Székesfehérváron egyértelműen a MÁV Előre Foxconn volt a találkozó esélyese. A mérkőzés így is kezdődött, az első játszmát nagyon simán nyerték a hazaiak (25:13), a másodikban azonban jelentős fennakadások történtek. Egyrészt a vendégek 7:2-es hátrányból simán fordítottak és utána vezettek is néggyel, másrészt 22:20-as vezetés után sorozatban öt pontot szerezve kiegyenlítették szetthátrányukat a veszprémiek (22:25).

Ez azonban csak egy fellángolás volt a szomszédvár részéről, mert a következő két felvonásban megintcsak nem tudtak komoly ellenállást kifejteni (25:15 és 25:16), így végül, ha négy játszmában is, de mindhárom pontot begyűjtötte Kaszap Tamás csapata. A fehérváriak legeredményesebb játékosa Annabelle Thalken volt 17 ponttal, míg a túloldalon Kiss Emese 11-ig jutott.

RÖPLABDA

NŐI TIPPMIXPRO EXTRALIGA

MÁV ELŐRE FOXCONN–VESZPRÉMI ESC 3:1 (13, –22, 15, 16)

Székesfehérvár, 62 néző. V: Takács Á., Kósa

MÁV ELŐRE: KOEVA 16, RIEDER 9, Lazurenko 1, Bell 14, Hollósi D. 7, THALKEN 17. Csere: Dömsödi, Szili (liberók), Sziládi 1, Király-Tálas 1, Milivojevics 2, Göböly. Edző: Kaszap Tamás

VESZPRÉM: KISS E. 11, Spándli, Davis 10, Bajnóczi 4, Smith 8, TARR 6. Csere: Bődi (liberó), Turcsányi 3, Altorjay 7, Molnár F. Edző: Mészáros Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 7:4, 7:7, 15:8, 20:11, 22:13. 2. játszma: 0:1, 7:2, 8:9, 11:15, 14:16, 19:17, 20:20, 22:20, 22:24. 3. játszma: 0:1, 4:2, 7:4, 8:7, 10:10, 16:12, 20:13, 21:15. 4. játszma: 0:1, 3:2, 3:4, 12:5, 16:8, 18:11, 22:23, 23:16

További mérkőzések

KHG Kaposvári NRC–Békéscsaba, Kaposvár, 18

Vasas Óbuda–Újpesti TE, Folyondár u., 19

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