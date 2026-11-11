Wolff egyelőre nem hasonlítaná Antonellit Sennához: Ő még Senninha

Andrea Kimi Antonelli a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnokává vált az idén, és már a csúcsra vezető úton számos rekordot átadott a múltnak. Az olaszt egyre gyakrabban hasonlítják Ayrton Sennához, és maga a versenyző is nagy tisztelője a tizenkét évvel a születése előtt elhunyt brazil legendának. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban egyelőre túlzásnak érzi az összehasonlítást.

„Ami Kimi és Senna összehasonlítását illeti… sosem voltam híve az ilyen párhuzamoknak. Ahogyan Frank Williams és Ron Dennis, Senna is a sportág egyik igazi óriása volt, emberként és versenyzőként egyaránt. Úgy érzem, túl nagy nyomást jelent ilyen mércét állítani egy húszéves pilóta elé, ezért nem szeretném ezen a ponton összehasonlítani őket. Ő Kimi, Senna pedig Senna volt. Azt ugyanakkor szívmelengető látni, hogy a Senna család befogadja őt.”

Azt mondják, most először érzik úgy, mintha lenne egy második Senninha. Most először mondhatjuk az: »Rendben, van benne valami, ami rá emlékeztet.« Ebben a szakaszban azonban még Senninha, és nem Senna. Hagyjuk, hogy Senninha fejlődjön, és idővel Sennává váljon.

Míg Antonelli az egyéni címet, a Mercedes a konstruktőrit biztosította be, így a csapat a Sao Pauló-i Nagydíjat követően visszatért a gyárba, hogy közösen ünnepeljék meg az elmúlt két hétben elért sikereket. Az olasz pilóta nemzeti színű frizurával borzolta a kedélyeket, amivel Wolffot és a csapattársát, George Russellt is meglepte.

Kimi did it. He actually did it 🇮🇹 🤣 https://t.co/QjG4NXI2iQ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 11, 2026



