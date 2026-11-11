Wolff egyelőre nem hasonlítaná Antonellit Sennához: Ő még Senninha
Andrea Kimi Antonelli a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnokává vált az idén, és már a csúcsra vezető úton számos rekordot átadott a múltnak. Az olaszt egyre gyakrabban hasonlítják Ayrton Sennához, és maga a versenyző is nagy tisztelője a tizenkét évvel a születése előtt elhunyt brazil legendának. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban egyelőre túlzásnak érzi az összehasonlítást.
„Ami Kimi és Senna összehasonlítását illeti… sosem voltam híve az ilyen párhuzamoknak. Ahogyan Frank Williams és Ron Dennis, Senna is a sportág egyik igazi óriása volt, emberként és versenyzőként egyaránt. Úgy érzem, túl nagy nyomást jelent ilyen mércét állítani egy húszéves pilóta elé, ezért nem szeretném ezen a ponton összehasonlítani őket. Ő Kimi, Senna pedig Senna volt. Azt ugyanakkor szívmelengető látni, hogy a Senna család befogadja őt.”
Azt mondják, most először érzik úgy, mintha lenne egy második Senninha. Most először mondhatjuk az: »Rendben, van benne valami, ami rá emlékeztet.« Ebben a szakaszban azonban még Senninha, és nem Senna. Hagyjuk, hogy Senninha fejlődjön, és idővel Sennává váljon.
Míg Antonelli az egyéni címet, a Mercedes a konstruktőrit biztosította be, így a csapat a Sao Pauló-i Nagydíjat követően visszatért a gyárba, hogy közösen ünnepeljék meg az elmúlt két hétben elért sikereket. Az olasz pilóta nemzeti színű frizurával borzolta a kedélyeket, amivel Wolffot és a csapattársát, George Russellt is meglepte.
|6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:11.717
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:10.763
|NOVEMBER 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:11.622
|Időmérő
|1. Norris 1:27.470
|NOVEMBER 8., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hadjar
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00