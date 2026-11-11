Wolff egyelőre nem hasonlítaná Antonellit Sennához: Ő még Senninha

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.11. 15:41
Egyre többen vonnak párhuzamot Antonelli és Senna között (Fotó: AFP)
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F1 Andrea Kimi Antonelli Toto Wolff Formula–1 Mercedes
A Mercedes F1-es istállójának csapatfőnöke, Toto Wolff egyelőre túlzásnak tartja, hogy Andrea Kimi Antonellit Ayrton Sennához hasonlítják.

Andrea Kimi Antonelli a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnokává vált az idén, és már a csúcsra vezető úton számos rekordot átadott a múltnak. Az olaszt egyre gyakrabban hasonlítják Ayrton Sennához, és maga a versenyző is nagy tisztelője a tizenkét évvel a születése előtt elhunyt brazil legendának. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban egyelőre túlzásnak érzi az összehasonlítást.

„Ami Kimi és Senna összehasonlítását illeti… sosem voltam híve az ilyen párhuzamoknak. Ahogyan Frank Williams és Ron Dennis, Senna is a sportág egyik igazi óriása volt, emberként és versenyzőként egyaránt. Úgy érzem, túl nagy nyomást jelent ilyen mércét állítani egy húszéves pilóta elé, ezért nem szeretném ezen a ponton összehasonlítani őket. Ő Kimi, Senna pedig Senna volt. Azt ugyanakkor szívmelengető látni, hogy a Senna család befogadja őt.”

Azt mondják, most először érzik úgy, mintha lenne egy második Senninha. Most először mondhatjuk az: »Rendben, van benne valami, ami rá emlékeztet.« Ebben a szakaszban azonban még Senninha, és nem Senna. Hagyjuk, hogy Senninha fejlődjön, és idővel Sennává váljon.

Míg Antonelli az egyéni címet, a Mercedes a konstruktőrit biztosította be, így a csapat a Sao Pauló-i Nagydíjat követően visszatért a gyárba, hogy közösen ünnepeljék meg az elmúlt két hétben elért sikereket. Az olasz pilóta nemzeti színű frizurával borzolta a kedélyeket, amivel Wolffot és a csapattársát, George Russellt is meglepte. 


 

6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:11.717
2. szabadedzés1. Antonelli 1:10.763
NOVEMBER 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Verstappen 1:11.622
Időmérő1. Norris 1:27.470
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A verseny1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 6., 14.00

 

F1 Andrea Kimi Antonelli Toto Wolff Formula–1 Mercedes
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