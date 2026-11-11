Sportlövő-vb: Nyitrai Anna a 23. helyen áll trapban

2026.11.11. 14:31
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Nyitrai Anna (Fotó: Hungarian Shooting Federation/Facebook)
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Nyitrai Anna sportlövő-világbajnokság trap sportlövő-vb
Nyitrai Anna a 23. helyen áll női trapban az alapverseny második napja után a dohai olimpiai kvalifikációs sportlövő-világbajnokságon.

Az ötkarikás versenyszám 125 korongos alapversenyének keddi nyitányán az egy hónapja junior Európa-bajnoki ezüstérmet nyerő magyar tehetség 43 korongot talált el az 50-ből, ezzel a 40. volt a 77 fős mezőnyben. Szerdán újabb két 25-ös sorozat várt a mezőnyre és a gödöllőiek sportolója egészen kiválóan kezdte a napot, az első szakaszban (rotte) ugyanis valamennyi korongot eltalálta. Így 75 lövés után az előkelő 12. helyen állt, majd a negyedik rottét is remekül kezdte, az első 14 lövésben nem akadt hibája. A következő 11 aztán rosszabbul sikerült, négy rontása volt, ezzel 21 korongos szakasszal zárt és 100 lövés után 89 találattal a 23. helyről várja a folytatást. Nyitrainak így már nincs reális esélye a döntőre, mivel a nyolcadik helyezett 93 korongos eredménnyel áll.

A szám másik magyarja, Tömör-Tones Petra előbb 21, majd 19 korongos etapot teljesített és 80 koronggal a 64.

A férfiaknál Hegyi Norbert 45 találattal a 63. volt a 122 koronglövő között kedden, szerdán pedig 43 találatot ért el, így 88 találatával visszacsúszott a 90. pozícióba.

Az alapverseny csütörtökön 25-25 lövéssel zárul, majd következnek a döntők, melyekben az érmek mellett három-három Los Angeles-i kvótát osztanak ki.

 

Nyitrai Anna sportlövő-világbajnokság trap sportlövő-vb
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