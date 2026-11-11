Per Johansson: Nem áll szándékomban elhagyni a Győrt
„Az ezzel kapcsolatos kommunikációért a klub felel, nem pedig én, a vezetőedző – szögezte le a klub gazdasági nehézségeire vonatkozóan Per Johansson. – A pénzügyi háttér természetesen meghatározó a sport legmagasabb szinten történő működtetéséhez. Végső soron most minden arról szól, hogyan finanszírozzák majd a jövőben a magyar élsportot, és ezzel kapcsolatban sokan várnak még válaszokra.”
Az általában szókimondó szakember most óvatosabban fogalmazott, és elmondta, egyelőre függetleníti magát a kialakult helyzettől, s csak a szakmai dolgokra kíván összpontosítani: „Az én feladatom és a játékosoké is az, hogy mérkőzéseket és trófeákat nyerjünk. Minden játékosomtól és munkatársamtól elvárom ezt a hozzáállást. Azt, hogy mindez miként hat az egyes emberekre, lehetetlen megmondanom.”
Arra a kérdésre, hogy adott esetben belemenne-e a fizetése csökkentésébe, a győriek mestere kitérő választ adott: „Egyáltalán nem spekulálok ezen, amíg ez adott esetben ténylegesen valósággá nem válik – fogalmazott, hozzátéve, hogy egyelőre nem fordult meg a fejében a távozás gondolata sem. – Nem áll szándékomban elhagyni a Győrt. Reményeim szerint ez lesz az utolsó európai klubom, mielőtt hazaköltözöm Svédországba.”
A győriek ma (szerda) 18 órától a Debrecen ellen lépnek pályára az NB I rangadóján az Audi Arénában.
|Hogyan legyél jó vezető: a Győri Audi ETO KC svéd edzője tartott előadást a Széchenyi István Egyetem nemzetközi hallgatóinak
A Széchenyi István Egyetem évek óta szoros kapcsolatban áll a város meghatározó sportklubjával, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapattal. Ennek keretében a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar angol nyelvű, haladó stratégiai menedzsment mesterkurzusának résztvevői különleges vendégelőadót fogadtak Per Johansson, az Audi ETO KC vezetőedzője személyében a napokban. A csaknem 30 éves tapasztalattal rendelkező svéd szakembert Kárpáti Andrea, a Vezetéstudományi és Marketing Tanszék mesteroktatója, illetve dr. Kurucz Attila tanszékvezető látta vendégül az órán.
A vezetőedző kiemelte: egy jó vezető sikere nem elsősorban a saját tetteiben rejlik, hanem abban, hogy tettei milyen hatást gyakorolnak az általa vezetett emberekre. Úgy látja, hogy az eredményességhez a szakmai tudás mellett olyan környezetre van szükség, amelyben a csapattagok bízhatnak egymásban. Megjegyezte, hogy az ETO sikerei mögött áldozatos munka, tehetséges játékoskeret és kiváló infrastruktúra áll, az együttes erejét azonban az az összefogás adja, amivel képes felülkerekedni a kudarcokon, a konfliktusokon és a hasonlóan jó képességekkel rendelkező riválisokon is.
Karrierje győri fejezetéről úgy fogalmazott: valóságos álom teljesült, hogy évekkel ezelőtt megkapta ezt az állást. „Nagyon szeretem Győrt és környékét, kedvesek hozzám az emberek, a szurkolóink pedig fantasztikusak. Elképesztő érzés az ETO-család egyik vezetőjének lenni egy olyan helyen, ahol a női kézilabdát ilyen nagyra becsülik. Boldog vagyok, hogy itt lehetek” – szögezte le.