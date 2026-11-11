Per Johansson: Nem áll szándékomban elhagyni a Győrt

„Az ezzel kapcsolatos kommunikációért a klub felel, nem pedig én, a vezetőedző – szögezte le a klub gazdasági nehézségeire vonatkozóan Per Johansson. – A pénzügyi háttér természetesen meghatározó a sport legmagasabb szinten történő működtetéséhez. Végső soron most minden arról szól, hogyan finanszírozzák majd a jövőben a magyar élsportot, és ezzel kapcsolatban sokan várnak még válaszokra.”

Az általában szókimondó szakember most óvatosabban fogalmazott, és elmondta, egyelőre függetleníti magát a kialakult helyzettől, s csak a szakmai dolgokra kíván összpontosítani: „Az én feladatom és a játékosoké is az, hogy mérkőzéseket és trófeákat nyerjünk. Minden játékosomtól és munkatársamtól elvárom ezt a hozzáállást. Azt, hogy mindez miként hat az egyes emberekre, lehetetlen megmondanom.”

Arra a kérdésre, hogy adott esetben belemenne-e a fizetése csökkentésébe, a győriek mestere kitérő választ adott: „Egyáltalán nem spekulálok ezen, amíg ez adott esetben ténylegesen valósággá nem válik – fogalmazott, hozzátéve, hogy egyelőre nem fordult meg a fejében a távozás gondolata sem. – Nem áll szándékomban elhagyni a Győrt. Reményeim szerint ez lesz az utolsó európai klubom, mielőtt hazaköltözöm Svédországba.”

A győriek ma (szerda) 18 órától a Debrecen ellen lépnek pályára az NB I rangadóján az Audi Arénában.