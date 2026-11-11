Győri Audi ETO KC–DVSC Skyline

2026.11.11. 17:50
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(Fotó: Török Attila)
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DVSC Skyline Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 12. fordulójában a Győri Audi ETO KC a DVSC Skyline csapatát fogadja. Kövesse velünk a mérkőzést élő közvetítésünk segítségével!

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NŐI KÉZILABDA NB I
12. FORDULÓ
Győri Audi ETO KCDVSC Skyline
Győr. Audi Aréna. V.: Felhő, Öcsi
Győr (meccskeret): Kari Brattset, Bruna de Paula, Kristine Breistöl, Tjasa Stanko, Kelly Dulfer, Emilie Hovden, Bo van Wetering, Thale Rushfeldt, Dione Housheer, Helena Elver, Sarah Bouktit, Zákányi Janka, Sandra Toft, Hatadou Sako. Vezetőedző: Per Johansson
DVSC (meccskeret): Alicia Toublanc, Hámori Konszuéla, Monika Kobylinska, Juhász Kata, Magyar Flóra, Tóvizi Petra, Ines Ivancok-Soltis, Jovana Jovovity, Vámos Míra, Ratalics Luca, Baranyi Dorottya, Kis Réka, Majoros Gréta, Placzek Adrianna. Vezetőedző. Szilágyi Zoltán

 

 

DVSC Skyline Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
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