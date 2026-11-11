A női kézilabda NB I 12. fordulójában a Győri Audi ETO KC a DVSC Skyline csapatát fogadja. Kövesse velünk a mérkőzést élő közvetítésünk segítségével!

A lenti modul betöltése eltarthat pár másodpercig. NŐI KÉZILABDA NB I

12. FORDULÓ

Győri Audi ETO KC–DVSC Skyline

Győr. Audi Aréna. V.: Felhő, Öcsi

Győr (meccskeret): Kari Brattset, Bruna de Paula, Kristine Breistöl, Tjasa Stanko, Kelly Dulfer, Emilie Hovden, Bo van Wetering, Thale Rushfeldt, Dione Housheer, Helena Elver, Sarah Bouktit, Zákányi Janka, Sandra Toft, Hatadou Sako. Vezetőedző: Per Johansson

DVSC (meccskeret): Alicia Toublanc, Hámori Konszuéla, Monika Kobylinska, Juhász Kata, Magyar Flóra, Tóvizi Petra, Ines Ivancok-Soltis, Jovana Jovovity, Vámos Míra, Ratalics Luca, Baranyi Dorottya, Kis Réka, Majoros Gréta, Placzek Adrianna. Vezetőedző. Szilágyi Zoltán