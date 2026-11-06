Röplabda BL: veszélyes is lehet a Fino sima győzelme

Talán a vártnál is magabiztosabban győztek csütörtökön a kaposváriak a BL-párharc első mérkőzésén, így érthetően boldogan nyilatkozott Zoran Kedacic vezetőedző a találkozó után.

„Mindig nagyszerű érzés hazai pályán győzni. Véleményem szerint hatalmas előnyt jelent, ha egy párharcot így, 3:0-s sikerrel kezdünk. Ugyanakkor ez egy kicsit veszélyes is lehet. Nem gondolom, hogy olyan könnyű mérkőzés lett volna, mint amit az eredmény mutat. Nagyon jól játszottunk, tényleg nagyon jól. Remekül nyitottunk, a sáncunk és a védekezésünk pedig fantasztikusan működött. Végig nagyon koncentráltan röplabdáztunk, és kiválóan hajtottuk végre a megbeszélt taktikát. Külön szeretnék gratulálni Max Grigorievnek és Connor Campbellnek, akik elképesztő munkát végeztek a sáncnál. Nagyon büszke vagyok rájuk, arra, ahogyan végrehajtják a megbeszélteket. Rengeteget dolgozunk ezeken az edzéseken, és örülök, hogy a pályán is meg tudják mutatni mindazt, amit nap mint nap gyakorlunk, és amivel a meccsekre készülünk. Edzőként pontosan ezt szeretném látni. Amikor így játszik a csapat, az számomra is hatalmas élmény. Szeretnék gratulálni az egész együttesnek a mai teljesítményhez. Fantasztikus munkát végeztek, le a kalappal előttük!” – zárta gondolatait a szakember.

Ahogyan azonban ő is elmondta, ez az eredmény veszélyes is lehet, hiszen az új szabályok szerint a továbbjutáshoz vagy meg kell nyerni a visszavágót is, vagy pedig az aranyszettben kell felülmúlni a riválist, tehát nem lehet a babérokon ücsörögni, de ez a veszély a Fino jelenlegi stábját és keretét ismerve nem is fenyeget.

Továbbjutás esetén a Fino a horvát Mladost Zagreb és a bolgár Levszki Szófia párharcának győztesévek találkozik a BL főtáblájára jutásért, ami egyébként történelmi tett lenne, mert magyar férficsapatnak ez még soha nem sikerült.