Sima kaposvári győzelem a Hartberg elleni röplabda BL-selejtezőben

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.11.05. 19:59
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A találkozó legeredményesebb játékosa a Fino amerikai feladó-átlója Jacob Steele volt 18 ponttal (Fotó: CEV - archív)
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férfi röplabda férfi röplabda Bajnokok Ligája Fino Kaposvár
Háromjátszmás, magabiztos győzelmet aratott a magyar bajnok Fino Kaposvár hazai pályán, az osztrák TSV Raifeissen Hartberg ellen, a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának első mérkőzésén. A találkozó legeredményesebb játékosa a Fino amerikai feladó-átlója Jacob Steele volt 18 ponttal. A visszavágót jövő kedden játsszák Hartbergben, ahol azonban a továbbjutáshoz vagy megint győznie kell a somogyi csapatnak, vagy az aranyjátszmában kell diadalmaskodniuk.

Hatalmas csata zajlott az első játszmában a magyar és az osztrák bajnok között. Gyakorlatilag felváltva vezettek a csapatok a végjátékig, 20:20 után azonban Bögöly Gábor két ászt nyitott, majd remekelt a hazai blokk is, így 25:22-re hozta a Fino az első játszmát.

A második felvonásban már inkább a hazaiak domináltak, a szett közepén sikerült is ellépniük négy ponttal, ekkor azonban jött egy rosszul sikerült challenge, ami megzavarta a kaposváriakat, s az osztrákok visszazárkóztak egyre. Ezt azonban megint öt hazai pont követte és végül hat játszmalabdájuk volt az előny megduplázására, és már az elsőt sikerült kihasználni Dávid Csanád révén (25:18).

A harmadik szett aztán ott folytatódott, ahol a második abbamaradt: a Fino gyorsan elhúzott hat ponttal, s bár a vendégek aztán megfelezték a különbséget, de ekkor megint jött egy idegnyugtató Bögöly-ász. A kaposváriak tartották az előnyt, az osztrákok pedig tehetetlenek voltak. A végén hat mérkőzéslabdája is volt a házigazdáknak, amelyek közül a másodikat ismét Dávid Csanád váltotta pontra (25:19), így előnybe kerültek a kaposváriak, de hogy a harmadik fordulóba kerüljenek, ahhoz vagy idegenben is nyerniük kell, vagy az aranyszettet kell hozniuk majd Hartbergben.

FÉRFI RÖPLABDA
BL-SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
FINO KAPOSVÁR–TSV RAIFFEISEN HARTBERG (osztrák) 3:0 (22, 18, 19)
Kaposvár, 896 néző. V: Parvanova (bolgár), Geldof (holland)
FINO: BÖGÖLY 10, Grigoriev 9, Magyar 1, DÁVID CS. 10, CAMPBELL 12, STEELE 18. Csere: Jorge Feliciano (liberó). Edző: Zoran Kedacic
HARTBERG: Scheiblhofer 2, Thaller 2, Ecker 8, Hensel 9, KNEZEVIC 12, Demirovic 7. Csere: Glatz (liberó), Dionis, Ratz-Michal, Steinböck. Edző: Markus Hirczy
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:3, 7:4, 8:7, 9:10, 11:13, 16:15, 19:17, 19:20, 24:22. 2. játszma: 2:0, 3:4, 6:5, 10:8, 15:11, 17:16, 22:17, 24:18. 3. játszma: 3:1, 4:3, 10:4, 11:8, 14:10, 15:13, 20:16, 24:18
MESTERMÉRLEG
Zoran Kedacic: – Mindig nagyszerű érzés hazai pályán győzni. Véleményem szerint hatalmas előnyt jelent, ha egy párharcot így, 3:0-s sikerrel kezdünk. Ugyanakkor ez egy kicsit veszélyes is lehet. Nem gondolom, hogy olyan könnyű mérkőzés lett volna, mint amit az eredmény mutat. Ma nagyon jól játszottunk, tényleg nagyon jól. Remekül nyitottunk, a sáncunk és a védekezésünk pedig fantasztikusan működött. Végig nagyon koncentráltan játszottunk és kiválóan hajtottuk végre a megbeszélt taktikát.

 

férfi röplabda férfi röplabda Bajnokok Ligája Fino Kaposvár
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