Férfi röplabda Extraliga: a Kaposvár címvédése a legvalószínűbb forgatókönyv

NS-SZAKÉRTŐ Nagy Péter

(Fotó: Kovács Péter) Nagy Péter, férfi szövetségi kapitány: – Természetesen a férfiválogatott szövetségi kapitányaként minden meccset, amit csak közvetítenek az M4 Sporton vagy a Hunvolley Tv-n, megnézek. Azt már az előzetes információkból és a felkészülési mérkőzések eredményeiből le lehetett szűrni, hogy a bajnok Kaposvár gyakorlatilag egyben tartotta a csapatát, csak az átlóposzton történt változás, de ott talán még erősebb lesz, szóval a következő bajnokság fő esélyesének is a címvédőt tartom. A MÁV Előre és a Pénzügyőr hasonló erőt képvisel, mindkettőnél sok változás volt, a vezetőedzők személyében is. A válogatott szempontjából mindenképpen örömteli Toronyai Miklós kinevezése, mert a fiatal játékosok biztosan több lehetőséget kapnak így a PSE-ben. A DEAC is erősödött két új légióssal, a TFSE-t tartom a leggyengébbnek a hat csapat közül.

A szombaton rajtoló férfibajnokságban rengeteg változás lesz: a legutóbbi, 13 csapatos kiíráshoz képest már csak hattagú a mezőny. Az együttesek három kört játszanak egymással, az első kettőben oda-visszavágós alapon, a harmadikban azonban az előző bajnokságban előkelőbb helyen záró klub lesz a pályaválasztó, azaz amíg a bajnok Kaposvár mind az öt meccsét hazai pályán játszhatja, addig a legutóbb nyolcadik MEAFC mindegyiket idegenben. A 15 fordulós alapszakasz végén az első két helyezett kiemeltként egyből elődöntőbe jut, a harmadik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel játszik három győzelemig tartó párharcot a négy közé jutásért. A két vesztes a kiesés elkerüléséért küzd meg egymással, a többiek az érmekért csatáznak a klasszikus lebonyolítás szerint.

A férfiaknál sokkal kevesebb volt a mozgás a nyári szünetben, mint a nőknél, de azért itt is voltak változások. A bajnok és Magyar Kupa-győztes kaposváriaknál az átló kivételével sikerült együtt tartaniuk a csapatot és a szlovén Zoran Kedacic vezette stábot, így várhatóan a következő bajnokságban is az aranyért küzdhetnek. Ezzel szemben az előző idényben mindkét sorozatban ezüstérmes MÁV Előre kezdőcsapata alaposan átalakult, ráadásul az eddig másodedző monte­negrói Alekszandar Milivojevics személyében új a szakvezető is. A legutóbb negyedik helyen záró Pénzügyőrt a tavasszal bronz­érmes, de anyagi okok miatt csak a harmadik ligát jelentő NB II-be nevező, ötszörös bajnok Kazincbarcika eddigi trénere, Toronyai Miklós irányítja.

Duplázik a két élcsapat A két legjobb férficsapat képviseli Magyarországot a nemzetközi kupaporondon. A Kaposvár a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában a bosnyák Napredak Odzakkal mérkőzik meg, s amennyiben megnyeri a párharcot, a következő ellenfele a ciprusi Pafiakosz vagy a horvát Mladost Zagreb lesz. A BL-főtáblához három párharcot kell megnyerniük a somogyiaknak, ha elbuknak, átkerülnek a CEV-kupába. A MÁV Előre a Challenge-kupában lesz érdekelt, az első körben a svájci TSV Jona lesz az ellenfele. Ezenfelül mindkét gárda nevezett a Közép-európai Ligába is, amelyben a székesfehérváriak legutóbb a második helyen végeztek.

A legutóbbi bajnokságban hatodik TFSE idén is Bartal Gergely irányításával vág neki az élvonal küzdelmeinek, a fővárosi klub kitart amellett, hogy kizárólag magyar játékosokat szerepeltet, ami megsüvegelendő, kérdés, kifizetődő-e. Merthogy légiósokkal erősített a legutóbb hetedik DEAC is, amelynél Fodor Antal sorozatban a 21. bajnoki idényének vág neki vezetőedzőként, várhatóan harcban lesz együttesével a négy közé jutásért. Csakúgy, mint a Kovács Zoltán irányításával legutóbb nyolcadik helyen végző, s már ezzel is klubtörténeti rekordot döntő MEAFC-Peka Bau, amely – ha már a MAFC visszalépésének köszönhetően megkapta a lehetőséget az Extraligában való indulásra – ugyancsak alaposan beerősített.

Három csapat kiemelkedik a mezőnyből Ahogyan már a női bajnokság felvezetőjében is írtuk, október közepén nehéz megjósolni a bajnokság végeredményét, elsősorban azért, mert január 31-ig bármelyik csapat szabadon igazolhat játékosokat. Egy sérülés, egy új szponzor alapjaiban változtathatja meg az erőviszonyokat. A jelenlegi helyzetben úgy tűnik, kétfelé szakad a bajnokság: három csapat verseng az érmekért, míg a hátsó hármasnak a kiesés elkerülése lesz a cél.

NS-Tipp

1. Fino Kaposvár

2. MÁV Előre Foxconn

3. Pénzügyőr SE Pro Source

4. Debreceni EAC

5. Miskolci EAFC-Peka Bau

6. TFSE

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Szombaton játsszák

18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár

Vasárnap játsszák

18.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE

18.00: Debreceni EAC–Pénzügyőr SE Pro Source