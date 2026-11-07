Max Verstappen is köszöntötte Willi Orbánt a 400. lipcsei tétmérkőzése alkalmából

„Kedves Willi, gratulálok ehhez a meggyőző jubileumhoz. Amikor 2015-ben az első mérkőzésedet játszottad a lipcsei csapatban, én éppen akkor mutatkoztam be a Formula–1-ben. Szóval ha valaki, én pontosan tudom, milyen hosszú idő telt el azóta. Remélem, jövőre találkozunk egy futamon, nagy szeretettel várunk. Addig is sok sikert, a legjobbakat kívánom neked” – mondja a futballklub közösségi médiájában posztolt, korábban felvett köszöntőben a szintén a Red Bull-család kötelékében versenyző, ezen a hétvégén Brazíliában repesztő Max Verstappen.

Mint beszámoltunk róla, a Leipzig 5–2-re legyőzte az Augsburgot szombaton – a lipcseiek színeiben a 400. tétmérkőzését játszó Willi Orbán a kezdőcsapat tagjaként a 73. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

Klubja alaposan megünnepelte legendaként tisztelt játékosát: köszöntötték őt a szombati mérkőzés után, a hivatalos honlapon pedig statisztikákban, videóban idézték fel a 72-szeres magyar válogatott Orbán lipcsei karrierjének legfontosabb pillanatait, eredményeit, a két Német Kupa- és az egy német Szuperkupa-diadalt.