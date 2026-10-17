Férfi röplabda: miskolci sikerrel kezdett a bajnok

A házigazda MEAFC-Peka Bau az első szettben tudott méltó ellenfele lenni a vendégcsapatnak, amikor 23:22-re még vezettek is, ám a játszma utolsó három pontját a kaposváriak szerezték. A mérkőzés legponterősebb játékosa a Fino amerikai átlója, Jacob Steele volt 15 ponttal, Hubicska Patrik és Maxim Grigoriev egyaránt 12-ig jutott, míg a hazaiaknál Elleh Jonathan 10 pontot szerzett.

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MISKOLCI EAFC PEKA BAU–FINO KAPOSVÁR 0:3 (–23, –12, –15)

Miskolc, 128 néző. V: Radasovszki, Villás

MEAFC: Iván B. 8, ELLEH 10, Veres 9, Garan 2, Hechavarria 1, Fenyvesi B. 3. Csere: Fenyvesi D. (liberó), Faragó 4, Fülöp. Edző:Kovács Zoltán

FINO: Dávid Cs. 1, GRIGORIEV 12, Magyar 5, HUBICSKA 12, Campbell 4, STEELE 15. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Bögöly 7, Wetjen 2. Edző: Zoran Kedacic

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:6, 5:13, 11:15, 16:17, 18:18, 23:22. 2. játszma: 1:0, 2:7, 4:12, 8:17, 9:21, 12:23. 3. játszma: 1:0, 2:3, 5:4, 6:9, 7:16, 10:20, 15:23

MESTERMÉRLEG

Kovács Zoltán: – A bajnokesélyes rivális nagyon agresszívan szervált, amikkel nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Az első szett viszont nagyon pozitív volt a számomra, mert hatalmas hátrányból sikerült visszajönnünk és még a játszmagyőzelemre is volt esélyünk, de utána még a támadásokig is nehezen tudtunk eljutni.

Zoran Kedacic: – Elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Számunkra tipikus miskolci meccs volt, mert az elején meg kellett küzdenünk a körülményekkel, az alacsony mennyezettel, de aztán amikor sikerült alkalmazkodni ehhez, onnantól kezdve jó nyitásokkal, védekezéssel, blokkokkal és támadásokkal a hazaiak fölé tudtunk kerekedni.