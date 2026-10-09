Női röpi: zárul az olló vagy megint sima Vasas-arany?

Az előző kiíráshoz hasonlóan 9 csapat kezdi el szereplését pénteken a női röplabdaélvonalban. Ugyan legutóbb kieső nem volt, így az előző két bajnokságban egyaránt utolsó Szent Benedek Röplabda Akadémia továbbra is a mezőny tagja, azonban a Vasas fiókcsapata, amely legutóbb hatodik volt, csak a másodosztálynak megfelelő NB I-ben indul, a helyén pedig az azt megnyerő Veszprém vesz részt a küzdelmekben.

Általánosságban mindegyik klubról elmondható, hogy hatalmas volt a jövés-menés a nyáron, gyakorlatilag mindenhol új csapatot kell építeni, emiatt aztán nehezen kiszámíthatók az erőviszonyok, s a felkészülési mérkőzések eredményei is csak részben nyújtanak támpontot. A lebonyolítás hasonló lesz, mint az előző idényben: két, oda-vissza vágós kör után zárul az alapszakasz és alakul ki a negyeddöntő párosítása. Ennek győztesei jutnak a négy közé, a többiek, kiegészülve az alapszakasz kilencedik helyezettjével, a nulláról indulva játszanak újabb két kört, azonban a két utolsó immár kiesik a bajnokságból.

Ami azonban így is biztos, hogy a sorozatban ötszörös aranyérmes Vasas Óbuda az új idényben is a bajnoki címre tör, s emellett igyekszik visszahódítani a Magyar Kupát is, hiszen márciusban olyan esett meg, ami már nagyon régen: a piros-kékek elbuktak az elődöntőben. Már az előző idényben is tudni lehetett, hogy a mostani keretük gyengébb lesz, mint a BL-ben vitézkedő és a CEV-kupában elődöntős csapat volt. Talán egyébként náluk volt a legkevesebb mozgás, ugyanis két légiósuk – a szlovák Karin Sunderlíková és a brazil Adriani Vilvert – is maradt, és csak kettő érkezett, a magyar játékosaik pedig szinte mindannyian válogatottak. Kérdés, hogy az új olasz szakvezető, a vezetőedzőként most bemutatkozó Luca Bucaioni mennyire válik be. Mindettől függetlenül továbbra is a címvédő tetszik a legerősebbeknek, de egyre kisebbnek tűnik a különbség riválisokkal szemben.

Négy magyar csapat a nemzetközi kupákban Ebben az idényben is négy női klubcsapatunk képviseli színeinket a nemzetközi kupaporondon. A bajnok Vasas korábbi eredményeinek köszönhetően selejtező nélkül a Bajnokok Liga főtábláján kezdhet. Az más kérdés, hogy nagyon nehéz csoportban: a török Fenerbahce, az olasz Vero Volley Milano és a francia Levallois Paris lesz az ellenfele. Az első két hely megszerzése elérhetetlennek tűnik, a harmadik azonban a CEV-kupa negyeddöntőjébe kerülést érne. Utóbbi sorozatban érdekelt a bajnoki ezüstérmes Kaposvár, amelynek nagy falat jutott az első fordulóban, a német Stuttgart roppant kemény ellenfél, de a bronzérmes Békéscsabának sem lesz könnyű dolga a cseh Sokol Frydek Místekkel. Az UTE hat év után tér vissza a nemzetközi porondra: a svájci Kanti Schaffhausen lesz a riválisa.

Ahogyan azt az előző években megszokhattuk, a tavasszal ezüstérmes KHG Kaposvári NRC-nél Vincent Lacombe vezetőedzőnek mindig új csapatot kellett építenie, de a 2021 óta a somogyiak kispadján ülő francia szakember – aki nem mellesleg a legrégebb óta van „hivatalában” az Extraligában – ezt rendre sikerrel meg is tette, hiszen a legutóbbi három bajnokságban is dobogóra állhattak, tavasszal ráadásul az elődöntőig jutottak a Challenge-kupában is. Keretük és az edzőmérkőzések eredményei alapján idén is dobogó­esélyesek, az más kérdés, hogy még el sem kezdődött a bajnokság, máris történt két változás: az amerikai Amethyst Harper betegség, honfitársa, Gabrielle Arretche-Ramos pedig családi okok miatt távozott a klubból. Egyikük helyére a brazil Giovanna Rodrigues érkezett csütörtökön.

Alejandro Altamirano (Fotó: Jani Martin/UTE Röplabda)

A békéscsabaiaknak nehezen indult az előző idény, ez végül a bajnoki döntőjükbe is került, azonban a végére sikerült összeállniuk, és megnyerték a Magyar Kupát. Idén már nagyobb tapasztalatokkal felvértezve, erős kerettel vághat neki az Extraligának a férfiválogatottat is irányító Nagy Péter a csapatával. Ráadásul a BRSE rendre kihasználja a január végéig tartó átigazolási időszak lehetőségeit is. Az ötszörös bajnok mind a négy légiósát lecserélte, így biztos, hogy újra dobogóra, sőt, a döntőre is esélyes lesz.

Hosszú évek után jutott újra a legjobb négy közé az Újpest, amely tovább erősített a nyáron – többek között orosz, cseh, szerb és bolgár légiós is érkezett –, így a dobogóra is felállhat a már az előző idényben is bizonyító Alejandro Altamirano vezetésével. Hatalmas csata lesz az érmes helyekért, és a lila-fehér szurkolóknak érdemes lesz élőben követniük kedvenceiket a Szilágyi utcában.

NS-Szakértő „A JELENLEGI információk alapján, ugyanaz a négy csapat, a Vasas, a Kaposvár, a Békéscsaba és az UTE juthat a legjobb négy közé, amely az előző bajnokságban is. Persze azt soha nem lehet előre tudni, hogy januárig milyen változások történnek a keretekben. A Vasast tartom továbbra is a legesélyesebbnek és személy szerint nagyon kíváncsian várom, sikerül-e az áttörés az Extraligában is az általam is az egyik legtehetségesebb játékosnak tartott Csereklye Zsófiának. A nyári játékosmozgást tekintve megkockáztatom, hogy az UTE akár a bajnoki döntőbe is bejuthat. Az 5–6. helyért a MÁV Előre és a Balatonfüred küzdhet, míg a kiesés ellen a TFSE, az újonc Veszprém és a Nyíregyháza versenghet, hogy végül melyikük jár sikerrel, azt most még nem lehet tudni, ez nem is az alapszakaszban dől el, hanem a rájátszásban” – mondta lapunknak Farkas Mihály, korábbi szövetségi kapitány.

Jelentős sérüléshullám sújtotta az előző idényben a MÁV Előre Foxconnt, s erre rá is ment a négy közé jutása. Kaszap Tamás vezetőedző irányításával azonban így is sikerült megnyernie az alsóházi küzdelmeket. Ha az új idényben elkerülik a székesfehérvári csapatot a sérülések, az erősítések alapján esélye lesz a négy közé kerülésre, azaz újabb együttes kavarhatja meg az erőviszonyokat. Ezek a kérdések azonban nem ősszel és az új év elején dőlnek el, hanem csak a rájátszás negyeddöntőjében.

Úgy tűnik, hogy túl jól sikerült a legutóbb újonc TFSE idénye, mert úgy szétkapkodták Jókay Zoltán csapatát, hogy hírmondó is alig maradt. Mivel a TFSE továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy csak magyar játékosa legyen, ezért a keret összeállítása sem volt egyszerű, ráadásul az sem könnyíti meg a helyzetét, hogy a versenykiírás szerint a bajnokság végén két együttes is elbúcsúzik. Ettől függetlenül biztosra vesszük, hogy a rutinos siker­tréner minden tudását latba veti, hogy csapata továbbra is az élvonal tagja maradjon.

Januárig még bármi megtörténhet Ahogyan már a korábbi bajnokságok előtt is leírtuk, október elején nehéz megjósolni a bajnokság végeredményét, elsősorban azért, mert szinte teljesen kicserélődtek a játékoskeretek, másrészt, január 31-ig bármelyik csapat szabadon igazolhat játékosokat. Egy sérülés, egy új szponzor alapjaiban változtathatja meg az erőviszonyokat. A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, kétfelé szakad a bajnokság: hat csapat verseng majd az elődöntőbe kerülésért, a hátsó hármasnak viszont a kiesés elkerülése lehet a cél.

Az előző idény legnagyobb bravúrját a Fatum Nyíregyháza érte el azzal, hogy legyőzte a címvédő Vasast a Magyar Kupa elődöntőjében. Csakhogy ami működött egy meccsen, az már nem ment hosszú távon: a bajnokságban végül meg kellett elégednie a nyolcadik hellyel. Pampuch Csaba vezetőedzőnek ráadásul most sincs könnyű dolga, hiszen munkáját a nyáron végig sérülések hátráltatták, az utolsó pillanatban pedig az is kiderült, hogy a korábbi Eb-résztvevő feladóra, Berkó Liliánára sem számíthat betegség miatt. Jelen állás szerint a szebb napokat látott klubnak ebben a bajnokságban a kiesés elkerüléséért kell küzdenie.

Az előző két idényben sereghajtó Szent Benedek RA idén már nem „ülhet a babérjain”. Mivel az előző két kiírásban nem volt kieső, ezért különösebb kockázat nélkül koncentrálhattak az utánpótlásuk menedzselésére a balatonfürediek. Ebben a bajnokságban azonban ezt már nem engedhetik meg maguknak, ezért alaposan beerősítettek. Az olasz Matteo Freschi irányításával megerősítették a keretüket, így nemhogy kiesési problémáik nem lehetnek, még a négy közé jutásért vívandó harcba is beleszólhatnak. A dolgukat némileg nehezíti, hogy a Békéscsaba elleni felkészülési mérkőzésen egyik légiósuk, Aliyah Carter olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy máris befejeződött az idénye.

Egy újonccsapatnak szinte mindig a bentmaradás kiharcolása az első számú célja, nincs ez másképpen a Veszprémi ESC-nél sem. A férfivonalon korábban sikert sikerre halmozó Mészáros Péter vezérletével ezért is dolgozik a keret, amely erősödött a nyáron, az más kérdés, hogy két külföldi játékossal – az amerikai Jasmine Davisszel és a dominikai Saldy Amparo Smithtel – kiegészülve ez elég lesz-e az utolsó két hely elkerüléséhez. Ami biztos: ahogyan a négy közé jutásért, a kiesés elkerüléséért is hatalmas csaták várhatók.