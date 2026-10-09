Nemzeti Sportrádió

Női röpi: zárul az olló vagy megint sima Vasas-arany?

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.10.09. 08:22
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Idén is a Vasas a bajnoki cím favoritja (Fotó: Török Attila)
Címkék
TFSE női röplabda MÁV Előre Foxconn KHG Kaposvári NRC Szent Benedek RA BRSE Fatum Nyíregyháza Vasas Óbuda UTE röplabda női röplabda Extraliga
Pénteken három mérkőzéssel kezdetét veszi a TippmixPro női röplabda Extraliga 2026–2027-es idényének alapszakasza.

Az előző kiíráshoz hasonlóan 9 csapat kezdi el szereplését pénteken a női röplabdaélvonalban. Ugyan legutóbb kieső nem volt, így az előző két bajnokságban egyaránt utolsó Szent Benedek Röplabda Akadémia továbbra is a mezőny tagja, azonban a Vasas fiókcsapata, amely legutóbb hatodik volt, csak a másodosztálynak megfelelő NB I-ben indul, a helyén pedig az azt megnyerő Veszprém vesz részt a küzdelmekben. 

Általánosságban mindegyik klubról elmondható, hogy hatalmas volt a jövés-menés a nyáron, gyakorlatilag mindenhol új csapatot kell építeni, emiatt aztán nehezen kiszámíthatók az erőviszonyok, s a felkészülési mérkőzések eredményei is csak részben nyújtanak támpontot. A lebonyolítás hasonló lesz, mint az előző idényben: két, oda-vissza vágós kör után zárul az alapszakasz és alakul ki a negyeddöntő párosítása. Ennek győztesei jutnak a négy közé, a többiek, kiegészülve az alapszakasz kilencedik helyezettjével, a nulláról indulva játszanak újabb két kört, azonban a két utolsó immár kiesik a bajnokságból.

Ami azonban így is biztos, hogy a sorozatban ötszörös aranyérmes Vasas Óbuda az új idényben is a bajnoki címre tör, s emellett igyekszik visszahódítani a Magyar Kupát is, hiszen márciusban olyan esett meg, ami már nagyon régen: a piros-kékek elbuktak az elődöntőben. Már az előző idényben is tudni lehetett, hogy a mostani keretük gyengébb lesz, mint a BL-ben vitézkedő és a CEV-kupában elődöntős csapat volt. Talán egyébként náluk volt a legkevesebb mozgás, ugyanis két légiósuk – a szlovák Karin Sunderlíková és a brazil Adriani Vilvert – is maradt, és csak kettő érkezett, a magyar játékosaik pedig szinte mindannyian válogatottak. Kérdés, hogy az új olasz szakvezető, a vezetőedzőként most bemutatkozó Luca Bucaioni mennyire válik be. Mindettől függetlenül továbbra is a címvédő tetszik a legerősebbeknek, de egyre kisebbnek tűnik a különbség riválisokkal szemben.

Négy magyar csapat a nemzetközi kupákban

Ebben az idényben is négy női klubcsapatunk képviseli színeinket a nemzetközi kupaporondon. A bajnok Vasas korábbi eredményeinek köszönhetően selejtező nélkül a Bajnokok Liga főtábláján kezdhet. Az más kérdés, hogy nagyon nehéz csoportban: a török Fenerbahce, az olasz Vero Volley Milano és a francia Levallois Paris lesz az ellenfele. Az első két hely megszerzése elérhetetlennek tűnik, a harmadik azonban a CEV-kupa negyeddöntőjébe kerülést érne.

Utóbbi sorozatban érdekelt a bajnoki ezüstérmes Kaposvár, amelynek nagy falat jutott az első fordulóban, a német Stuttgart roppant kemény ellenfél, de a bronzérmes Békéscsabának sem lesz könnyű dolga a cseh Sokol Frydek Místekkel. Az UTE hat év után tér vissza a nemzetközi porondra: a svájci Kanti Schaffhausen lesz a riválisa.

Ahogyan azt az előző években megszokhattuk,  a tavasszal ezüstérmes KHG Kaposvári NRC-nél Vincent Lacombe vezetőedzőnek mindig új csapatot kellett építenie, de a 2021 óta a somogyiak kispadján ülő francia szakember – aki nem mellesleg a legrégebb óta van „hivatalában” az Extraligában – ezt rendre sikerrel meg is tette, hiszen a legutóbbi három bajnokságban is dobogóra állhattak, tavasszal ráadásul az elődöntőig jutottak a Challenge-kupában is. Keretük és az edzőmérkőzések eredményei alapján idén is dobogó­esélyesek, az más kérdés, hogy még el sem kezdődött a bajnokság, máris történt két változás: az amerikai Amethyst Harper betegség, honfitársa, Gabrielle Arretche-Ramos pedig családi okok miatt távozott a klubból. Egyikük helyére a brazil Giovanna Rodrigues érkezett csütörtökön.

Alejandro Altamirano (Fotó: Jani Martin/UTE Röplabda)

A békéscsabaiaknak nehezen indult az előző idény, ez végül a bajnoki döntőjükbe is került, azonban a végére sikerült összeállniuk, és megnyerték a Magyar Kupát. Idén már nagyobb tapasztalatokkal felvértezve, erős kerettel vághat neki az Extraligának a férfiválogatottat is irányító Nagy Péter a csapatával. Ráadásul a BRSE rendre kihasználja a január végéig tartó átigazolási időszak lehetőségeit is. Az ötszörös bajnok mind a négy légiósát lecserélte, így biztos, hogy újra dobogóra, sőt, a döntőre is esélyes lesz. 

Hosszú évek után jutott újra a legjobb négy közé az Újpest, amely tovább erősített a nyáron – többek között orosz, cseh, szerb és bolgár légiós is érkezett –, így a dobogóra is felállhat a már az előző idényben is bizonyító Alejandro Altamirano vezetésével. Hatalmas csata lesz az érmes helyekért, és a lila-fehér szurkolóknak érdemes lesz élőben követniük kedvenceiket a Szilágyi utcában. 

NS-Szakértő
„A JELENLEGI információk alapján, ugyanaz a négy csapat, a Vasas, a Kaposvár, a Békéscsaba és az UTE juthat a legjobb négy közé, amely az előző bajnokságban is. Persze azt soha nem lehet előre tudni, hogy januárig milyen változások történnek a keretekben. A Vasast tartom továbbra is a legesélyesebbnek és személy szerint nagyon kíváncsian várom, sikerül-e az áttörés az Extraligában is az általam is az egyik legtehetségesebb játékosnak tartott Csereklye Zsófiának. A nyári játékosmozgást tekintve megkockáztatom, hogy az UTE akár a bajnoki döntőbe is bejuthat. Az 5–6. helyért a MÁV Előre és a Balatonfüred küzdhet, míg a kiesés ellen a TFSE, az újonc Veszprém és a Nyíregyháza versenghet, hogy végül melyikük jár sikerrel, azt most még nem lehet tudni, ez nem is az alapszakaszban dől el, hanem a rájátszásban” – mondta lapunknak Farkas Mihály, korábbi szövetségi kapitány.

Jelentős sérüléshullám sújtotta az előző idényben a MÁV Előre Foxconnt, s erre rá is ment a négy közé jutása. Kaszap Tamás vezetőedző irányításával azonban így is sikerült megnyernie az alsóházi küzdelmeket. Ha az új idényben elkerülik a székesfehérvári csapatot a sérülések, az erősítések alapján esélye lesz a négy közé kerülésre, azaz újabb együttes kavarhatja meg az erőviszonyokat. Ezek a kérdések azonban nem ősszel és az új év elején dőlnek el, hanem csak a rájátszás negyeddöntőjében. 

Úgy tűnik, hogy túl jól sikerült a legutóbb újonc TFSE idénye, mert úgy szétkapkodták Jókay Zoltán csapatát, hogy hírmondó is alig maradt. Mivel a TFSE továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy csak magyar játékosa legyen, ezért a keret összeállítása sem volt egyszerű, ráadásul az sem könnyíti meg a helyzetét, hogy a versenykiírás szerint a bajnokság végén két együttes is elbúcsúzik. Ettől függetlenül biztosra vesszük, hogy a rutinos siker­tréner minden tudását latba veti, hogy csapata továbbra is az élvonal tagja maradjon.

Januárig még bármi megtörténhet
Ahogyan már a korábbi bajnokságok előtt is leírtuk, október elején nehéz megjósolni a bajnokság végeredményét, elsősorban azért, mert szinte teljesen kicserélődtek a játékoskeretek, másrészt, január 31-ig bármelyik csapat szabadon igazolhat játékosokat. Egy sérülés, egy új szponzor alapjaiban változtathatja meg az erőviszonyokat. A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, kétfelé szakad a bajnokság: hat csapat verseng majd az elődöntőbe kerülésért, a hátsó hármasnak viszont a kiesés elkerülése lehet a cél.

Az előző idény legnagyobb bravúrját a Fatum Nyíregyháza érte el azzal, hogy legyőzte a címvédő Vasast a Magyar Kupa elődöntőjében. Csakhogy ami működött egy meccsen, az már nem ment hosszú távon: a bajnokságban végül meg kellett elégednie a nyolcadik hellyel. Pampuch Csaba vezetőedzőnek ráadásul most sincs könnyű dolga, hiszen munkáját a nyáron végig sérülések hátráltatták, az utolsó pillanatban pedig az is kiderült, hogy a korábbi Eb-résztvevő feladóra, Berkó Liliánára sem számíthat betegség miatt. Jelen állás szerint a szebb napokat látott klubnak ebben a bajnokságban a kiesés elkerüléséért kell küzdenie.

Az előző két idényben sereghajtó Szent Benedek RA idén már nem „ülhet a babérjain”. Mivel az előző két kiírásban nem volt kieső, ezért különösebb kockázat nélkül koncentrálhattak az utánpótlásuk menedzselésére a balatonfürediek. Ebben a bajnokságban azonban ezt már nem engedhetik meg maguknak, ezért alaposan beerősítettek. Az olasz Matteo Freschi irányításával megerősítették a keretüket, így nemhogy kiesési problémáik nem lehetnek, még a négy közé jutásért vívandó harcba is beleszólhatnak. A dolgukat némileg nehezíti, hogy a Békéscsaba elleni felkészülési mérkőzésen egyik légiósuk, Aliyah Carter olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy máris befejeződött az idénye.

Egy újonccsapatnak szinte mindig a bentmaradás kiharcolása az első számú célja, nincs ez másképpen a Veszprémi ESC-nél sem. A férfivonalon korábban sikert sikerre halmozó Mészáros Péter vezérletével ezért is dolgozik a keret, amely erősödött a nyáron, az más kérdés, hogy két külföldi játékossal – az amerikai Jasmine Davisszel és a dominikai Saldy Amparo Smithtel – kiegészülve ez elég lesz-e az utolsó két hely elkerüléséhez. Ami biztos: ahogyan a négy közé jutásért, a kiesés elkerüléséért is hatalmas csaták várhatók.

AZ NS TIPPJEI

1. Vasas Óbuda

2. Kaposvár

3. Újpesti TE

4. Békéscsaba

5. MÁV Előre

6. Szent Benedek RA

7. Nyíregyháza

8. TFSE

9. Veszprém

 

 

TFSE női röplabda MÁV Előre Foxconn KHG Kaposvári NRC Szent Benedek RA BRSE Fatum Nyíregyháza Vasas Óbuda UTE röplabda női röplabda Extraliga
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