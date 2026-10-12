Nemzeti Sportrádió

November 24-én kezd Isztambulban a Vasas a női röplabda BL-ben

2026.10.12. 12:17
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Fotó: Dömötör Csaba
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Vasas női röplabda női röplabda BL
A magyar bajnok Vasas Óbuda november 24-én a végső győzelemre is esélyes Fenerbahce otthonában kezdi meg szereplését a női röplabda Bajnokok Ligája csoportkörében.

A fővárosi együttes az isztambuli vendégjáték után egy héttel, december 1-jén a csoport másik, világsztárokat felvonultató együttesét, a Numia Vero Volley Milanót fogadja az Érd Arénában. Két héttel később a francia Levallois Paris látogat Magyarországra.

A januári folytatásban, 12-én a Vasas a nyáron kinevezett vezetőedző, Luca Bucaioni korábbi klubjának monzai csarnokában lép majd pályára, január 26-án pedig hazai pályán a Fenerbahce lesz az ellenfele. A Vasas a párizsiak elleni idegenbeli meccsel zárja a csoportkört február 3-án.

A négyesekből az első helyezettek egyből a negyeddöntőbe jutnak, míg a másodikok és az öt csoport legjobb harmadikja a negyeddöntőbe jutásért játszik majd egy egyenes kieséses párharcot. A maradék négy csoportharmadik a CEV-kupa negyeddöntőjébe kerül át, a negyedikek számára befejeződik az európai kupaidény.

 

Vasas női röplabda női röplabda BL
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