Női röplabda: szettet rabolt az SZBRA a Békéscsabától

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

MÁV ELŐRE FOXCONN–TFSE 3:0 (22, 17, 14)

Székesfehérvár, 53 néző. V: Bátkai-Katona, Barabás

MÁV ELŐRE: BELL 10, RIEDER 10, Király-Tálas 2, KOEVA 11, Hollósi 6, Thalken 11. Csere: Dömsödi (liberó), Sziládi 2, Lazurenko, Göböly, Milivojevics 1, Malinova 2. Edző: Kaszap Tamás

TFSE: Keler 8, Szabó K. 2, ERŐSS 12, Márkus 4, NAGY V. 5, Batházi. Csere: Stankovics, Weidemann (liberók), Vértes Sz., Kőrösi. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:1, 6:3, 8:7, 10:7, 10:10, 13:11, 14:15, 15:17, 19:18, 21:.21, 24:22. 2. játszma: 3:0, 8:2, 10:5, 13:6, 14:10, 18:11, 21:13, 24:16. 3. játszma: 2:6, 9:8, 14:9, 19:11, 21:14, 24:13

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Az egyetlen dolog, amivel elégedett voltam, az az, hogy megszereztük a három pontot és nem veszítettünk szettet. Fiatal csapat révén még nagyon sok kétes helyzetünk, amikor még nem tudják a játékosok, hogy ki, hova, miért, meddig, de minden nap ezen dolgozunk.

Jókay Zoltán: – Pelikán elvtárs óta tudjuk, hogy a tények makacs dolgok. Kemény támadások nélkül nem lehet eredményt elérni, ezen a téren pedig nem ütjük meg az Extraliga szintjét. Volt már egy jó szettünk, de hosszú távon kijön ez a fogyatékosságunk.

Igazi kuriózumnak lehetett szemtanúja az, aki kilátogatott a TFSE székesfehérvári vendégjátékára, ugyanis a 2017-es és a 2019-es Eb-részvevő magyar válogatott két feladója, Tálas Zsuzsanna, illetve Bleicher Réka állt egymással szemben a két oldalon. A mérkőzésen férjezett nevükön, Király-Tálas, illetve Batházi néven szerepeltek csapataikban, de ez mit sem változtatott technikájukon, amit ezúttal is gyakran megvillantottak. A fővárosiak az első játszmában meglepően jól tartották magukat sokkal esélyesebb vendéglátóikkal szemben, többször vezettek is, és még 22-nél is egyenlő volt az állás, ezt követően azonban már csak a hazaiaknak volt momentuma (25:22).

A második szett elején éppen Király-Tálas nyitásaival léptek meg a fehérváriak, innen pedig ezúttal nem volt visszaút, hiába kérte ki mindkét idejét Jókay Zoltán, összeomlott a nyitásfogadásuk, s ezt a játszmát nagyon simán hozták a hazaiak (25:17). A harmadik felvonás elején azonban megrázták magukat a fővárosiak és 6:2-es vezetésüknél ezúttal Kaszap Tamásnak kellett időt kérnie, mert nem bírtak Erőss Mirtil Bombáival és Nagy Viktória sáncával. A pihenő jót is tett nekik, mert nyolcnál már egyenlő volt az állás. A hazaiak lendületből átvették a vezetést is és Olivia Bell nyitásainak köszönhetően meg sem álltak 14:9-ig, innentől pedig megint nagyon sima lett a játszma (25:14), amivel a mérkőzés is befejeződött.

KHG KAPOSVÁRI NRC–VESZPRÉMI ESC 3:0 (15, 19, 16)

Kaposvár, 390 néző. V: Kiss Z., Selega

KAPOSVÁR: Giorgi 7, Fábián 4, PEZELJ 12, HORVÁTH L. 5, Rocha 5, DE OLIVEIRA 10. Csere: Szerencsés, Sartoris (liberók), Cicetti 3. Edző: Vincent Lacombe

VESZPRÉM: Spándli 2, Davis 7, Bajnóczi 3, Altorjay 3, TARR 9, Kiss E. 6. Csere: Bődi (liberó), Smith 3, Turcsányi 1. Edző: Mészáros Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:0, 10:2, 11:6, 18:7, 24:14. 2. játszma: 5:0, 9:3, 9:7, 12:7, 13:11, 18:12, 24:16. 3. játszma: 2:4, 6:5, 10:8, 11:10, 14:11, 20:12, 24:15

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Jobban játszhattunk volna mint a múlt héten, de most már látom, hogy min kell még dolgoznunk: a támadásainknak kell hatékonyabbaknak lenniük.

Mészáros Péter: – Túlestünk a tűzkeresztségen. Nyilván nem a Kaposvárt kell legyőznünk, hiszen a két klubnak nem ugyanazok a céljai. Idővel remélhetőleg beleszokunk majd az Extraligába.

12 év elteltével Jasmine Davis szerezte meg a veszprémi csapat első Extraliga-pontját. A probléma az volt, hogy ezt megelőzően a házigazda kaposváriak hatot szereztek már, Mészáros Péter vezetőedzőnek pedig már ki kellett használnia az egyik időkérését. Persze a meccs esélyese nem az újonc vendégcsapat, hanem a legutóbb bajnoki döntős Kaposvár. Ugyan ezt követően egy ideig tartották a lépést a veszprémiek, később a különbség tovább nőtt. Végül közte tízzel zárult a játszma (25:15).

A második felvonás megint egy kaposvári ötössel indult, azonban ezúttal sikerült a vendégeknek többször is visszazárkózniuk kettőre. A szett közepén aztán megint nyílt az olló, s végül nyolc szettlabdája volt a hazaiaknak, azonban hármat hárítani tudtak a vendégek (25:19). Harmadszor pedig nem adtak akkora előnyt a szett elején vendéglátóiknak, sőt, a meccs során először a vezetést is megszerezték. Ez ugyan nem volt tartós, de a játszma közepéig így is tartani tudták a lépést a kaposváriakkal. Ott azonban megint jött egy nyolcpontos hazai sorozat, ami megint eldöntötte a játszma sorsát (25:16). A kaposváriak második győzelmüket is megszerezték, az újonc veszprémiek pedig vereséggel nyitottak.

SZENT BENEDEK RA–MBH-BÉKÉSCSABA 1:3 (–16, 22, –18, –21)

Balatonfüred, 196 néző. V: Tillmann, Kósa

SZBRA: Nyers 4, Ködöböcz 7, KISS G. 16, Öhman 7, Passaro 2, DZAKOVICS 12. Csere: Fáth (liberó), Fekete R. Edző: Matteo Freschi

BÉKÉSCSABA: MURILLO 7, OROSZ 7, FINÉ 21, Kuznyecova 10, Pintér 8, Draskovics 3. Csere: Kertész (liberók), Szakály 1, Németh L. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 3:2, 4:6, 5:14, 9:16, 10:20, 13:24. 2. játszma: 4:1, 6:2, 6:5, 11:6, 12:9, 16:11, 18:16, 19:18, 20:21, 22:22. 3. játszma: 0:3, 5:4, 9:7, 11:11, 12:13, 14:13, 15:17, 17:17, 18:21. 4. játszma: 3:1, 6:3, 6:6, 9:7, 11:11, 13:14, 17:14, 19:21, 21:24

MESTERMÉRLEG

Matteo Freschi: – Kikaptunk, így nem lehetünk boldogok, de figyelembe kell venni, hogy a legutóbbi kupagyőztessel játszottunk. Büszke vagyok arra az erőfeszítésre, amivel a csapat játszott, de ez még nem elég ahhoz, hogy eredményesek legyünk.

Nagy Péter: – Biztos voltam benne, hogy nehéz meccs lesz. Amiben hibáztunk, hogy az első játszma precizitása után a másodikat az alapvető technikai elemekben nagyon pontatlanul kezdtük el. Az ellenfél játéka is feljavult, az első szett nagy különbsége is annak volt köszönhető, hogy akkor többet hibáztak. Nem voltunk pontosak az egyszerű labdák feladásában és befejezésében, ezzel visszahoztuk a meccsbe az ellenfelet. És ez nem azért történt, mert extra presszió alá kerültünk, egyszerűen mi váltunk passzívvá, de a lányok dicséretére legyen mondva, hogy a harmadik szettben nagy küzdéssel visszafordítottuk a találkozót. A negyedik sem volt a legszebb, de az akarat megvolt. A tudatosság hiányzott sok szituációban, kapkodtunk, talán a szezon eleje az oka. De az akarattal nagyon elégedett vagyok, akkor is kell tudni nyerni, ha egy csapat rosszul játszik.

A hazaiaknál bemutatkozott a megsérült Aliyah Carter helyére igazolt montenegrói Danijela Dzakovics, s bár nem ők voltak a meccs esélyesei, de egészen jól kezdtek, 3:2-re még ők vezettek és 5:6-nál is csak egy volt a csabaiak előnye, ezt követően azonban sorozatban nyolc pontot szerzett a vendégcsapat, és ezzel a sorozattal gyakorlatilag el is döntötték a játszmát. A végén 11 szettlabdájuk is volt, de abból hármat hárítani tudtak a hazaiak (16:25), akik ezzel a lendülettel kezdték a második játszmát, 4:1-nél pedig Nagy Péternek kellett időt kérnie. Sikerült is visszazárkózniuk egyre, de aztán megint három füredi pont következett, így jött a második pihenő is. Ebben a szettben az SZBRA megmutatta, hogy ebben a bajnokságban miért is kell számolnia vele minden ellenfélnek: szinte végig vezettek a játszmában, de amikor 21:20-nál a csabaiak átvették a vezetést, akkor sem estek kétségbe, 22:22 után pedig már csak ők szereztek pontot (25:22). A harmadik és a negyedik játszmában is tartani tudták a lépést a vendégekkel, de előbb 17:17 után jött egy számukra végzetes, 8:1-es csabai sorozat (18:25), majd 17:14-es vezetésről bukták el a negyedik szettet 25:21-re. Bár Nagy Péter csapata szettet vesztett, de már második mérkőzését is megnyerte, a fürediek pedig igazolták, hogy idén várhatóan nem a kiesés elkerülése ellen kell majd harcolniuk.

ÚJPESTI TE–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:0 (14, 14, 19)

Szilágyi u., 150 néző. V: Mezőffy, Árpás

UTE: Szlavcseva 3, Akopova 3, Nacsa-Pekárik 4, MILJEVICS 14, CRUZ 11, AMBROSIO 8. Csere: Pusztai, Nagy-Hegyesi (liberók), Piros 2, Avdyli 2, Jordanova 6, Szerényi 1. Edző: Alejandro Altamirano

FATUM: Földi 2, Piószegi, Godó 7, DE MANGO 10, Matos 7, Pampuch 5. Csere: Tóth F. (liberó), Rufin-Martínez 2, Farkas G. Edző: Pampuch Csaba

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:1, 7:2, 12:5, 13:8, 17:9, 18:12, 24:12. 2. játszma: 0:1, 5:2, 5:5, 15:5, 16:9, 21:11, 22:14. 3. játszma: 4:0, 8:1, 9:5, 13:6, 14:10, 19:10, 22:17, 23:19

MESTERMÉRLEG

Alejandro Altamirano: – Nagyon büszke vagyok a csapat teljesítményére. A magabiztos siker annak volt köszönhető, hogy a lányok végig maximális koncentrációval tudtak játszani.

Pampuch Csaba: – Sajnálom, hogy így alakult a meccs, de úgy láttam, hogy feladták a lányok és nem küzdöttünk. Remélem, hogy eben a bajnokságban ez volt a legrosszabb mérkőzésünk, a sérültjeink pedig minél gyorsabban felépülnek. Az Újpestnek pedig gratulálok a győzelemhez.

A lila-fehérek végig magabiztos játékkal múlták felül a kupadöntős nyíregyháziakat. A vendégek gyakorlatilag egyetenegyszer vezettek a mérkőzésen, a második játszma első pontja után.