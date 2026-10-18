Női röplabda: Balatonfüreden maradt a Kaposvár veretlensége

VESZPRÉMI ESC–VASAS ÓBUDA 0:3 (–15, –14, –21)

Nemesvámos, 275 néző. V: Kiss N., Kiss Z.

VESZPRÉM: Kiss E. 1, Spándli 1, DAVIS 13, Bajnóczi 1, Altorjay 5, Tarr 8. Csere: Bődi (liberó), Smith 4. Edző: Mészáros Péter

VASAS: Zsombók A. 10, De Almeida 2, KISS L. 10, FEKETE F. 7, Sunderlíková 8, BOZÓKI-SZEDMÁK 11. Csere: Juhár (liberó), Tatár 1, Kuehne 3, Boskó, Zsombók E. 6. Edző: Luca Bucaioni

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:2, 6:7, 9:11, 10:14, 12:19, 15:23. 2. játszma: 0:1, 4:2, 5:8, 7:13, 11:16, 12:21, 14:22. 3. játszma: 1:3, 5:4, 6:8, 7:12, 12:13, 15:14, 17: 21, 19:22, 20:24

Sokan voltak kíváncsiak a bajnoki címvédő Vasas vendégjátékára az újonc Veszprém otthonában, Nemesvámoson. Az Extraligába visszatérő veszprémiek ugyanis a szomszédos település csarnokában játsszák hazai mérkőzéseiket. Ahogyan az várható volt, az Extraligával még csak ismerkedő házigazdák időnként csak megnehezíteni tudták a fővárosiak dolgát, de hosszú távon a Vasas akarata érvényesült. Az első játszmában 15, a másodikban 14 pontig jutott Mészáros Péter csapata, a harmadikban viszont még a szett közepén is vezettek, persze azért tegyük hozzá, hogy a piros-kékeknél ekkor már elsősorban a cserejátékosok voltak a pályán, persze ők is komoly játékerőt képviseltek. Végül ezt a játszmát is a vendégek nyerték, akik így 3:0-s győzelemmel zárták a mérkőzést, de itt már 21 pontig jutottak a házigazdák.

MESTERMÉRLEG

Mészáros Péter: – Tudtuk, hogy jobb csapat a Vasas, de azért voltak biztató momentumaink mindhárom játszmában.

Luca Bucaioni: – Van néhány játékosunk, aki sérülésből tér vissza, így fontos, hogy mindenki gyűjtse az önbizalmat és a játékperceket. Most erre volt lehetősége majdnem minden játékosunknak, örülök, hogy tudtam forgatni a csapatot.

FATUM NYÍREGYHÁZA–BÉKÉSCSABA 0:3 (–18, –18, –23)

Nyíregyháza, 330 néző. V: Bátkai-Katona, Jámbor

FATUM: Földi 1, Piószegi 1, Godó 11, De Mango 4, Matos 10, PAMPUCH 16. Csere: Tóth F. (liberó), Lászlop 1, Rufin-Martínez, Farkas G. Edző: Pampuch Csaba

BÉKÉSCSABA: Draskovics 2, MURILLO 10, Orosz 6, FINÉ 16, Kuznyecova 9, PINTÉR 15. Csere: Kertész (liberók), Szakály 1, Németh L. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 5:6, 8:8, 9:13, 12:21, 16:24. 2. játszma: 1:4, 3:8, 6:12, 9:13, 10:15, 14:16, 15:19, 18:21. 3. játszma: 7:3, 9:8, 11:12, 14:17, 17:17, 19:20, 22:21, 22:24

Az idei Magyar Kupa döntő visszavágóját játszották Nyíregyházán, ahol a kupagyőztes Békéscsaba vendégeskedett. Bár azóta sokminden történt a két csapat háza táján, a játék képe mit sem változott: a csabaiak ezúttal is domináltak a mérkőzésen. Bár a legelején még 4:1-re is vezettek a szabolcsiak, 12:21-nél egy kiütéses játszma rémképe is felmerült a hazai szurkolókban. A szett végére azonban sikerült valamelyest kozmetikázni az eredményen Pampuch Csaba lányainak, a második felvonásban, az elejét leszámítva pedig egészen szépen tartották magukat. A harmadik játszmát pedig kifejezetten jól kezdték, azonban Nagy Péter csapata végül hatalmas csatában fordított és nyerte így meg a mérkőzést 3:0-ra – akárcsak márciusban a kupadöntőt.

MESTERMÉRLEG

Pampuch Csaba: – Ez egy nagyon jó erőkből álló Békéscsaba, mi pedig nagyon fiatal csapat vagyunk. Apró dolgokban kell még javulnunk, voltak olyan ki nem kényszerített hibáink, amit már többször is gyakoroltunk, mégis elrontottuk. Hiányzik a csapatból egy igazán bombaerős pontgyáros átló is még.

Nagy Péter: – Helyenként jól játszottunk, helyenként megnehezítettük a saját dolgunkat, egyes állásokban egyáltalán nem voltunk precízek. A játékosok ezekben az állásokban nem nagyon kommunikáltak egymással, ennek köszönhetően veszítettünk bosszantó pontokat. A harmadik szett felemásra sikeredett, de annak örülök, hogy a szoros végjátékban össze tudtuk szedni magunkat és lezártuk a találkozót.

SZENT BENEDEK RA–KHG KAPOSVÁRI NRC 3:1 (20, 27, –23, 26)

Balatonfüred, 250 néző. V: Barabás, Mezőffy Zs.

SZBRA: KISS G. 30, Öhman 9, Passaro 2, DZAKOVICS 21, NYERS 12, Ködöböcz 5. Csere: Fáth (liberó), Fekete R. Edző: Matteo Freschi

KAPOSVÁR: Fábián 4, PEZELJ 16, Horváth L. 11, ROCHA 19, De Oliveira 13, Giorgi 8. Csere: Szerencsés, Sartoris (liberók), Cicetti 4. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 7:2, 10:7, 13:8, 16:9, 17:13, 21:18, 24:19. 2. játszma: 1:0, 3:6, 10:6, 11:11, 15:13, 15:17, 18:17, 19:23, 22:24, 25:24. 3. játszma: 1:0, 2:3, 5:7, 8:8, 10:9, 12:13, 12:17, 16:20, 23:21. 4. játszma: 2:0, 3:3, 9:4, 10:7, 18:11, 21:16, 23:17, 24:22, 24:24

Hogy a balatonfüredi csapat nem pofozógép lesz ebben a bajnokságban, azt már a Békéscsaba is megtapasztalta, most pedig a kaposváriak érezhették ezt a saját bőrükön. Matteo Freschi csapata ugyanis az első játszmában alaposan meglepte a legutóbbi bajnokság döntősét és végig magabiztosan vezetve nyerték az első játszmát. A másodikban már felvették a kesztyűt a vendégek, amelyben hatalmas és fordulatos csatában ők jutottak két szettlabdához, azonban az SZBRA sorozatban három pontot szerezve fordított és végül a ráadásban megduplázta vezetését. Ennek már a fele sem volt tréfa, s következett egy még őrületesebb szett, ahol már 20:16 is volt a vendégeknek, de aztán egy 7:1-es sorozattal fordítottak a hazaiak és nagyon közel kerültek a végső sikerhez. Azonban ezt követően, ebben a szettben már csak a kaposváriak szereztek pontot, s így kiharcolták a folytatást. A negyedik játszmában sokáig a házigazdák akarata érvényesült, a végén azonban a vendégek hat pontos hátrányból vissza tudtak zárkózni és négy meccslabdát is hárítottak, de a fürediek az ötödiket már értékesítették és ezzel megszerezték első győzelmüket a bajnokságban, egy szép skalpot begyűjtve.

MESTERMÉRLEG

Matteo Freschi: – Csodálatos volt a hangulat, köszönjük a szurkolóknak. Ez a siker az első lépés volt egy hosszú úton, amin végig kell mennünk.

Vincent Lacombe: később