Nemzeti Sportrádió

Női röplabda: a TFSE csak megnehezíteni tudta az UTE győzelmét

(MTI )(MTI )
2026.10.21. 21:36
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Fotó: hunvolley.hu
Címkék
TFSE női röplabda női röplabda UTE röplabda női röplabda Extraliga
Az Újpest házigazdaként 3:0-ra nyert a sereghajtó TFSE ellen a női TippmixPro Extraliga alapszakaszának szerdai játéknapján. A mérkőzés legeredményesebb játékosa az újpesti Gyijana Akopova, illetve a TFSE átlója Erőss Mirtill lett, akik egyaránt 16 pontot szereztek.

RÖPLABDA, EXTRALIGA, NŐK
ÚJPESTI TE–TFSE 3:0 (16, 17, 21)
Szilágyi u., 120 néző. V: Árpás, Bátkai-Katona
UTE: Szlavcseva, MILJEVICS 9, AMBROSIO 10, AKOPOVA 16, Jordanova 9, Szerényi 6. Csere: Pusztai, Nagy-Hegyesi (liberók), Avdyli 2, Piros 1. Edző: Alejandro Altamirano
TFSE: Batházi 1, Keler 3, Szabó K. 4, ERŐSS 16, Márkus 5, NAGY V. 9. Csere: Stankovics, Weidemann (liberók), Vértes Sz., Kőrösi. Edző: Jókay Zoltán
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 7:7, 13:9, 19:14. 2. játszma: 4:0, 6:2, 12:2, 17:4, 18:8, 22:14. 3. játszma: 1:2, 7:2, 12:10, 15:10, 16:15, 19:18
MESTERMÉRLEG
Alejandro Altamirano: – Számunkra nagyon fontos, hogy folyamatosan gyűjtsük a pontokat, tudjuk, hogy a bajnokság nehéz, így mindig erősnek kell lennünk hazai pályán. Sok mérkőzés lesz a hónapban, fontos volt, hogy rotálni tudjam a csapatot, mindenki fontosnak érezze magát és mindenkinek jusson játékperc. Úgy érzem tudtunk volna jobban is játszani, de az ellenfél megnehezítette a dolgunkat, főleg az utolsó szettben.
Jókay Zoltán: – Tudjuk, hogy a két csapat más célokért küzd, ráadásul mennyiségben és minőségben is kevesen vagyunk, így egy percig sem forgott veszélyben a hazai győzelem. Azt gondolom, a második szett közepén kezdünk el úgy játszani, ahogy azt én, és a csapat is elvárná magától. Jó felkészülés volt nekünk azokra a mérkőzésekre, amiket valóban meg kell nyernünk.

 

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