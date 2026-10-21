Női röplabda: a TFSE csak megnehezíteni tudta az UTE győzelmét

RÖPLABDA, EXTRALIGA, NŐK

ÚJPESTI TE–TFSE 3:0 (16, 17, 21)

Szilágyi u., 120 néző. V: Árpás, Bátkai-Katona

UTE: Szlavcseva, MILJEVICS 9, AMBROSIO 10, AKOPOVA 16, Jordanova 9, Szerényi 6. Csere: Pusztai, Nagy-Hegyesi (liberók), Avdyli 2, Piros 1. Edző: Alejandro Altamirano

TFSE: Batházi 1, Keler 3, Szabó K. 4, ERŐSS 16, Márkus 5, NAGY V. 9. Csere: Stankovics, Weidemann (liberók), Vértes Sz., Kőrösi. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 7:7, 13:9, 19:14. 2. játszma: 4:0, 6:2, 12:2, 17:4, 18:8, 22:14. 3. játszma: 1:2, 7:2, 12:10, 15:10, 16:15, 19:18

MESTERMÉRLEG

Alejandro Altamirano: – Számunkra nagyon fontos, hogy folyamatosan gyűjtsük a pontokat, tudjuk, hogy a bajnokság nehéz, így mindig erősnek kell lennünk hazai pályán. Sok mérkőzés lesz a hónapban, fontos volt, hogy rotálni tudjam a csapatot, mindenki fontosnak érezze magát és mindenkinek jusson játékperc. Úgy érzem tudtunk volna jobban is játszani, de az ellenfél megnehezítette a dolgunkat, főleg az utolsó szettben.

Jókay Zoltán: – Tudjuk, hogy a két csapat más célokért küzd, ráadásul mennyiségben és minőségben is kevesen vagyunk, így egy percig sem forgott veszélyben a hazai győzelem. Azt gondolom, a második szett közepén kezdünk el úgy játszani, ahogy azt én, és a csapat is elvárná magától. Jó felkészülés volt nekünk azokra a mérkőzésekre, amiket valóban meg kell nyernünk.