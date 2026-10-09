Női röplabda Extraliga: szettgyőzelemre futotta a Fatumnak Kaposváron

A kaposváriak úgy kezdték a találkozót, ahogyan az ezüstérmesnek és dobogóesélyes csapatnak illik: végig vezetve, magabiztosan hozták az első játszmát a több problémával is küzdő vendég nyíregyháziak ellen. Csakhogy a Fatum meg úgy folytatta ezek után, ahogyan azt egy kupadöntős csapatnak illik: a nyíregyházaiak a második szettben végig tapadtak a házigazdákra, sőt idővel átvették a játék irányítását. A szett végén, 22-nél ugyan egálba került a két csapat, de az utolsó három pont a szabolcsiaké volt.



Ráadásul lendületben maradtak a harmadik szett elején is, a közepén azonban a hazaiak egy 8:1-es sorozattal fordítottak és aztán megint megszerezték a vezetést, a negyedik felvonásban pedig végig ők domináltak és így 3:1-re megnyerték a találkozót.



A nap második mérkőzésén – ahogyan az várható is volt – a Békéscsaba végig fölényben játszva simán nyerte a találkozót a gyakorlatilag teljesen az alapokról kezdő TFSE ellen. Nagy Péter csapata mindössze 38 pontot engedélyezett a vendégeknek, akiknél három éves kihagyás után tért vissza a korábbi Eb-résztvevő Bleicher Réka, aki immár férjezett nevén, Batházi Rékaként szerepelt.



A harmadik találkozón a szettek elején a vendég balatonfürediek rendre meglepték a fővárosiakat– a harmadikban 5:0-ra is vezettek – , ám aztán a piros-kékek mindig összekapták magukat és összességében ők is magabiztosan győztek.



RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

KHG KAPOSVÁRI NRC–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:1 (15, –22, 17, 13)

Kaposvár, 430 néző. V: Tillmann, Szarka

KAPOSVÁR: PEZELJ 17, HORVÁTH L. 12, Rocha 11, Cicetti 6, GIORGI 11, Fábián 3. Csere: Szerencsés (liberó), DE OLIVEIRA 10. Edző: Vincent Lacombe

FATUM: Piószegi 3, GODÓ 15, De Mango 10, Matos 9, Pampuch 12, Földi. Csere: Tóth F. (liberó), Farkas G., Lászlop 4, Rufin-Martínez. Edző: Pampuch Csaba

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 3:3, 9:4, 13:6, 15:12, 22:13, 24:14. 2. játszma: 0:1, 3:2, 4:6, 7:6, 7:9, 10:13, 13:15, 18:16, 19:19, 20:22, 22:22. 3. játszma: 2:1, 3:3, 4:6, 7:6, 8:10, 11:11, 12:14, 20:15, 21:17. 4. játszma: 4:0, 8:2, 13:5, 17:11, 20:13

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Megszereztük a három pontot, de a hosszú távú összteljesítmény még nem elég. Győztünk, de a következő hetekben magasabb szinten kell teljesítenünk. Háromszettes siker volt a cél, de egy szettre sajnos kieresztettünk. Szerdán is hasonló lesz a feladat, akkor nem ezt engedhetjük meg magunknak. Várjuk majd akkor is a szurkolókat, remélem egyre többen jönnek majd ki, de már ma is remek volt a hangulat.

Pampuch Csaba: – A kaposváriak harcosan és nagyon jól játszottak, de nekem nagyon tetszett a saját csapatom is. 16 éves feladóm, Piószegi Regina most játszotta az első mérkőzését, ehhez képest a második játszmában tiszta fejjel és higgadtan játszottunk, ennek köszönhetően nyertük is. Sajnos a negyedik szettre elfáradtunk fejben, de a második szettben mutatott teljesítményünkre lehet építeni.

MBH-BÉKÉSCSABA–TFSE 3:0 (12, 10, 16)

Békéscsaba, 850 néző. V: Jámbor Radasovszki

BÉKÉSCSABA: MURILLO 9, Orosz 4, FINÉ 16, Kuznyecova 9, PINTÉR 16, Draskovics 3. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Kiss N., Gajdács 1, Szakály 1, Németh L. 3. Edző: Nagy Péter

TFSE: Batházi, Keler 5, Szabó K. 5, Erőss 6, Márkus, NAGY V. 6. Csere: Stankovics, Weidemann (liberók), Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 3:2, 12:4, 12:6, 18:8, 23:10, 23:12. 2. játszma: 1:2, 11:3, 14:7, 19:8, 21:10. 3. játszma: 2:0, 6:2, 7:5, 10:6, 10:8, 18:9, 21:12, 24:14

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Amire képesek vagyunk, azt hellyel-közzel hoztuk. Azt kértem a lányoktól, hogy a szezonnyitányon dinamikus, nagyot küzdő csapatot lásson a közönség, és a maga hibáival is, de szerintem ez volt érezhető a pályán. Azt előzetesen megbeszéltük, hogy szeretnék mindenkinek lehetőséget adni, és különösen örülök, hogy ez sikerült a 2. és a 3. játszmában is. Nemcsak beszálltak, hanem jól is játszottak a lányok. Ma a támadásbefejezések lehettek volna hatékonyabbak, ezt tudtuk kompenzálni a nagyon jó sáncmunkákkal és védekezésünkkel, új lehetőségeket gyártottunk magunknak a támadásra. A direktpontok számát hiányoltam, ez ma belefért, de a következő ellenfeleink ellen magasabb százalékkal kell ebben teljesítenünk. Nagy hiányosságot nem éreztem, ahogy megyünk előre a meccsekben, egyre jobban fogunk összekovácsolódni, és az a játék minőségét is emelni fogja.

Jókay Zoltán: – Az eredmény teljesen reális, a mi képességeink jelen pillanatban erre megfelelőek. Annak örülök, hogy helyenként hosszabb labdamenetekre tudtuk kényszeríteni a hazaiakat, de a támadások befejezésével még komoly problémáink vannak.

VASAS ÓBUDA–SZENT BENEDEK RA 3:0 (19, 17, 12)

Folyondár u., 250 néző. V: Barabás, Mezőffy

VASAS: De Almeira 5, KISS L. 8, Fekete F. 5, SUNDERLÍKOVÁ 14, BOZÓKI-SZEDMÁK 10, Zsombók A. 5. Csere: Juhár (liberó), Szalai, Boskó, Zsombók E. 1, Tatár. Edző: Luca Bucaioni

SZBRA: Schneider 3, Öhman 6, Passaro 1, KISS G. 9, Nyers 7, Perotto. Csere: Fáth (liberó), Ködöböcz 2, Fekete R. 3, Kapronczai 1, Hőbe. Edző: Matteo Freschi

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 5:4, 6:8, 9:9, 11:12, 19:13, 24:15. 2. játszma: 2:0, 5:5, 10:6, 13:7, 13:10, 19:11, 19:14, 24:15. 3. játszma: 0:5, 9:8, 23:12

MESTERMÉRLEG

Luca Bucaioni: – Azt gondolom, jól rajtoltunk, kellenek ezek a mérkőzéshez ahhoz, hogy növeljük az önbizalmunkat. Az ismert okok miatt nem volt sok lehetőségünk a közös felkészülésre, az előkészületi találkozókon is szenvedtünk, de ezekből is tanulunk. A mai harmadik szettben is ez történt: a vendégek jól kezdtek, de talpra álltunk és nagyszerű játékkal fordítottunk. Sok ilyen mérkőzésre van még szükségünk a folytatásban is.

Matteo Freschi: – Minden szett elején bátran és nagy elszántsággal léptünk pályára, de végül megmutatkozott az ellenfél nagyobb játéktudása. Ennek ellenére a lányok mindent beleadtak, és külön szeretném kiemelni, hogy klubként rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy két akadémistánknak is lehetőséget adhattunk egy ilyen rangos mérkőzésen.