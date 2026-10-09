Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Extraliga: szettgyőzelemre futotta a Fatumnak Kaposváron

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.10.09. 20:04
null
Könnyedén nyert a Vasas (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
TFSE női röplabda női röplabda Kaposvári NRC Fatum Nyíregyháza női röplabda Extraliga Békéscsaba röplabda
Pénteken három mérkőzéssel megkezdődött a TippmixPro női röplabda Extraliga 2026–2027-es idénye. A papírformának megfelelően hazai sikerek születtek: otthon nyert a legutóbbi bajnok Vasas, az ezüstérmes Kaposvár és a bronzérmes Békéscsaba is.

A kaposváriak úgy kezdték a találkozót, ahogyan az ezüstérmesnek és dobogóesélyes csapatnak illik: végig vezetve, magabiztosan hozták az első játszmát a több problémával is küzdő vendég nyíregyháziak ellen. Csakhogy a Fatum meg úgy folytatta ezek után, ahogyan azt egy kupadöntős csapatnak illik: a nyíregyházaiak a második szettben végig tapadtak a házigazdákra, sőt idővel átvették a játék irányítását. A szett végén, 22-nél ugyan egálba került a két csapat, de az utolsó három pont a szabolcsiaké volt. 

Ráadásul lendületben maradtak a harmadik szett elején is, a közepén azonban a hazaiak egy 8:1-es sorozattal fordítottak és aztán megint megszerezték a vezetést, a negyedik felvonásban pedig végig ők domináltak és így 3:1-re megnyerték a találkozót. 

A nap második mérkőzésén – ahogyan az várható is volt – a Békéscsaba végig fölényben játszva simán nyerte a találkozót a gyakorlatilag teljesen az alapokról kezdő TFSE ellen. Nagy Péter csapata mindössze 38 pontot engedélyezett a vendégeknek, akiknél három éves kihagyás után tért vissza a korábbi Eb-résztvevő Bleicher Réka, aki immár férjezett nevén, Batházi Rékaként szerepelt.

A harmadik találkozón a szettek elején a vendég balatonfürediek rendre meglepték a fővárosiakat– a harmadikban 5:0-ra is vezettek – , ám aztán a piros-kékek mindig összekapták magukat és összességében ők is magabiztosan győztek.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK
KHG KAPOSVÁRI NRC–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:1 (15, –22, 17, 13)
Kaposvár, 430 néző. V: Tillmann, Szarka
KAPOSVÁR: PEZELJ 17, HORVÁTH L. 12, Rocha 11, Cicetti 6, GIORGI 11, Fábián 3. Csere: Szerencsés (liberó), DE OLIVEIRA 10. Edző: Vincent Lacombe
FATUM: Piószegi 3, GODÓ 15, De Mango 10, Matos 9, Pampuch 12, Földi. Csere: Tóth F. (liberó), Farkas G., Lászlop 4, Rufin-Martínez. Edző: Pampuch Csaba
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 3:3, 9:4, 13:6, 15:12, 22:13, 24:14. 2. játszma: 0:1, 3:2, 4:6, 7:6, 7:9, 10:13, 13:15, 18:16, 19:19, 20:22, 22:22. 3. játszma: 2:1, 3:3, 4:6, 7:6, 8:10, 11:11, 12:14, 20:15, 21:17. 4. játszma: 4:0, 8:2, 13:5, 17:11, 20:13
MESTERMÉRLEG
Vincent Lacombe: – Megszereztük a három pontot, de a hosszú távú összteljesítmény még nem elég. Győztünk, de a következő hetekben magasabb szinten kell teljesítenünk. Háromszettes siker volt a cél, de egy szettre sajnos kieresztettünk. Szerdán is hasonló lesz a feladat, akkor nem ezt engedhetjük meg magunknak. Várjuk majd akkor is a szurkolókat, remélem egyre többen jönnek majd ki, de már ma is remek volt a hangulat.
Pampuch Csaba: – A kaposváriak harcosan és nagyon jól játszottak, de nekem nagyon tetszett a saját csapatom is. 16 éves feladóm, Piószegi Regina most játszotta az első mérkőzését, ehhez képest a második játszmában tiszta fejjel és higgadtan játszottunk, ennek köszönhetően nyertük is. Sajnos a negyedik szettre elfáradtunk fejben, de a második szettben mutatott teljesítményünkre lehet építeni. 

MBH-BÉKÉSCSABA–TFSE 3:0 (12, 10, 16)
Békéscsaba, 850 néző. V: Jámbor Radasovszki
BÉKÉSCSABA: MURILLO 9, Orosz 4, FINÉ 16, Kuznyecova 9, PINTÉR 16, Draskovics 3. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Kiss N., Gajdács 1, Szakály 1, Németh L. 3. Edző: Nagy Péter
TFSE: Batházi, Keler 5, Szabó K. 5, Erőss 6, Márkus, NAGY V. 6. Csere: Stankovics, Weidemann (liberók), Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 3:2, 12:4, 12:6, 18:8, 23:10, 23:12. 2. játszma: 1:2, 11:3, 14:7, 19:8, 21:10. 3. játszma: 2:0, 6:2, 7:5, 10:6, 10:8, 18:9, 21:12, 24:14
MESTERMÉRLEG
Nagy Péter: – Amire képesek vagyunk, azt hellyel-közzel hoztuk. Azt kértem a lányoktól, hogy a szezonnyitányon dinamikus, nagyot küzdő csapatot lásson a közönség, és a maga hibáival is, de szerintem ez volt érezhető a pályán. Azt előzetesen megbeszéltük, hogy szeretnék mindenkinek lehetőséget adni, és különösen örülök, hogy ez sikerült a 2. és a 3. játszmában is. Nemcsak beszálltak, hanem jól is játszottak a lányok. Ma a támadásbefejezések lehettek volna hatékonyabbak, ezt tudtuk kompenzálni a nagyon jó sáncmunkákkal és védekezésünkkel, új lehetőségeket gyártottunk magunknak a támadásra. A direktpontok számát hiányoltam, ez ma belefért, de a következő ellenfeleink ellen magasabb százalékkal kell ebben teljesítenünk. Nagy hiányosságot nem éreztem, ahogy megyünk előre a meccsekben, egyre jobban fogunk összekovácsolódni, és az a játék minőségét is emelni fogja.
Jókay Zoltán: – Az eredmény teljesen reális, a mi képességeink jelen pillanatban erre megfelelőek. Annak örülök, hogy helyenként hosszabb labdamenetekre tudtuk kényszeríteni a hazaiakat, de a támadások befejezésével még komoly problémáink vannak.

VASAS ÓBUDA–SZENT BENEDEK RA 3:0 (19, 17, 12)
Folyondár u., 250 néző. V: Barabás, Mezőffy
VASAS: De Almeira 5, KISS L. 8, Fekete F. 5, SUNDERLÍKOVÁ 14, BOZÓKI-SZEDMÁK 10, Zsombók A. 5. Csere: Juhár (liberó), Szalai, Boskó, Zsombók E. 1, Tatár. Edző: Luca Bucaioni
SZBRA: Schneider 3, Öhman 6, Passaro 1, KISS G. 9, Nyers 7, Perotto. Csere: Fáth (liberó), Ködöböcz 2, Fekete R. 3, Kapronczai 1, Hőbe. Edző: Matteo Freschi
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 5:4, 6:8, 9:9, 11:12, 19:13, 24:15. 2. játszma: 2:0, 5:5, 10:6, 13:7, 13:10, 19:11, 19:14, 24:15. 3. játszma: 0:5, 9:8, 23:12
MESTERMÉRLEG
Luca Bucaioni: – Azt gondolom, jól rajtoltunk, kellenek ezek a mérkőzéshez ahhoz, hogy növeljük az önbizalmunkat. Az ismert okok miatt nem volt sok lehetőségünk a közös felkészülésre, az előkészületi találkozókon is szenvedtünk, de ezekből is tanulunk. A mai harmadik szettben is ez történt: a vendégek jól kezdtek, de talpra álltunk és nagyszerű játékkal fordítottunk. Sok ilyen mérkőzésre van még szükségünk a folytatásban is.
Matteo Freschi: – Minden szett elején bátran és nagy elszántsággal léptünk pályára, de végül megmutatkozott az ellenfél nagyobb játéktudása. Ennek ellenére a lányok mindent beleadtak, és külön szeretném kiemelni, hogy klubként rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy két akadémistánknak is lehetőséget adhattunk egy ilyen rangos mérkőzésen.

 

TFSE női röplabda női röplabda Kaposvári NRC Fatum Nyíregyháza női röplabda Extraliga Békéscsaba röplabda
Legfrissebb hírek

Női röpi: zárul az olló vagy megint sima Vasas-arany?

Röplabda
13 órája

Kiss Grétával visszatérnek a sikerek is Balatonfüredre?

Röplabda
2026.10.07. 07:01

Női röplabda: a bentmaradás a célja az újonc Veszprémnek

Röplabda
2026.10.05. 11:12

Továbbra sem kíméli a nyíregyháziakat a sérüléshullám

Röplabda
2026.10.04. 16:18

Német szuperkupagyőzelemmel kezdett Hollósy László röplabdacsapata

Röplabda
2026.10.03. 19:15

Stuttgartba sem feltartott kézzel mennek a kaposvári női röpisek

Röplabda
2026.09.30. 17:29

Előbbre lépne a MÁV Előre női röplabdacsapata

Röplabda
2026.09.30. 15:14

18 évesen a válogatott kezdőcsapatában – interjú Csereklye Zsófiával

Képes Sport
2026.09.23. 14:49