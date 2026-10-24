Ötszettes ütközetben őrizte meg veretlenségét a Békéscsaba a női röplabda Extraligában

A Békéscsaba ötszettes mérkőzésen győzött a MÁV Előre vendégeként a női röplabda Extraliga alapszakaszának szombati játéknapján.
A székesfehérváriak kétszer is vezettek, de végül alulmaradtak a 2 óra 20 perces ütközetben. A másik szombati meccsen a Kaposvár simán nyert a TFSE otthonában.
Női röplabda Extraliga, alapszakasz:
MÁV Előre Foxconn–Békéscsaba 2:3 (23, -15, 22, -23, -13)
TFSE-KHG KNRC 0:3 (-17, -13, -12)
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Békéscsaba 4 4 0 12:3 11
2. Vasas Óbuda 3 3 0 9:0 9
3. UTE 3 3 0 9:1 9
4. KHG KNRC 4 3 1 10:4 9
5. MÁV Előre Foxconn 3 1 2 6:6 4
6. Szent Benedek RA 3 1 2 4:7 3
7. VESC 2 0 2 0:6 0
8. Fatum Nyíregyháza 4 0 4 1:12 0
9. TFSE 4 0 4 0:12 0
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