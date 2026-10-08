A Haladás került előnybe a női röplabda Magyar Kupa selejtezőjében
A Haladás 3:1-re nyert a szintén NB I-es Szeged otthonában a női röplabda Magyar Kupa selejtezőjében csütörtök este.
A visszavágót október 21-én (18.30) rendezik Szombathelyen.
NŐI RÖPLABDA MAGYAR KUPA
SELEJTEZŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Vidux-Szegedi RSE (NB I)–Haladás VSE (NB I) 1:3 (–9, 15, –16, –13)
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