Nemzeti Sportrádió

Ázsiai Játékok: a férfiaknál is megvan az első súlyemelő-világcsúcs

2026.09.24. 21:56
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He Jüe-csi (Fotó: Facebook/China Xinhua Sports)
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súlyemelés Ázsia-játékok He Jüe-csi világrekord
A kínai He Jüe-csi révén a férfiaknál is megvan az első világcsúcs súlyemelésben a Japánban zajló Ázsiai Játékokon, Nagojában.

A 65 kilogrammban szereplő kínai sportoló szakításban előbb 149 kilogrammra, majd 152 kilóra javította az alaprekordot, melyet 148 kg-ban határozott meg a nemzetközi sportági szövetség (IWF). A 65 kg egy új súlycsoport, melynek alapcsúcsait – a többi új kategóriáéhoz hasonlóan – az IWF állapította meg és azok augusztus elsejétől voltak érvényben.

A 24 éves He Jüe-csinek ugyanakkor a fogásnemi csúcs sem bizonyult elegendőnek az összetett sikerhez, mivel lökésben „csak” 175 kilóig jutott, s ezzel összetettben 327 kilóval zárt, az aranyérmet azonban elvitte előle az észak-koreai Pak Mjong Dzsin, aki 328 kilós összteljesítménnyel fejezte be a viadalt.

A nőknél egy nappal korábban született meg az első világrekord, mégpedig Pak honfitársa, Ri Szong Gum révén, aki szakításban (94 kg) és lökésben (124 kg) is egy-egy, összetettben (215 kg) pedig négy kilóval múlta felül a 49 kilogrammos súlycsoport korábbi legjobb eredményét.

 

súlyemelés Ázsia-játékok He Jüe-csi világrekord
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