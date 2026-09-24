Nemzeti Sportrádió

Máris szerződést bontott a Brazíliából hazatért támadóval az NB II-es Csákvár

F. B.F. B.
2026.09.24. 21:55
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Barkóczi Benedek (feketében) máris távozik Csákvárról (Fotó: aqvitalfc.hu)
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Csákvár NB II Barkóczi Benedek magyar átigazolás
A labdarúgó NB II-ben szereplő Aqvital FC Csákvár közös megegyezéssel szerződést bontott a nyáron érkezett Barkóczi Benedekkel – számolt be róla a klub honlapja.

A legutóbb Brazíliában, a Santa Fé FC U20-as csapatában szereplő, majd fél évig klub nélkül lévő Barkóczi Benedek nyáron érkezett az NB II-es Csákvárhoz. A 21 éves, egykor az MTK-ban és Kozármislenyben is futballozó támadó mindössze egy Magyar Kupa-mérkőzésen, illetve csereként egy bajnoki összecsapáson lépett pályára a csákvári együttes színeiben, most pedig távozik.

Ma, a válogatott szünetet kihasználva a Csákvár egyébként az élvonalbeli Pakssal játszott felkészülési mérkőzést; a találkozó gólgazdag döntetlennel ért véget.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Paksi FC–Aqvital FC Csákvár 2–2 (0–2)
Paks: Rácz G. – Lenzsér, Belényesi, Vas G., Debreczeni – Simut, Windecker, Győrfi – Gyurkits, Tóth B., Hahn. Csereként pályára lépett: Gyetván, Balogh B., Juhász B., Silye
Csákvár: Takács J. – Major G., Lorentz, Komlósi, Schmidtka, Helembai – Mészáros D., Nemes, Sipos – Benkő, Pesti. Csereként pályára lépett: Zahorán, Kancsij, Bán, Kis K., Vas B., Holló
Gólszerző: Gyurkits, Juhász B., ill. Mészáros D., Major G.

 

 

Csákvár NB II Barkóczi Benedek magyar átigazolás
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