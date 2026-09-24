Férfi kosárlabda NB I: ötvenmillió forint hiányzik Oroszlányban

Az Oroszlányi Médiacentrum tudósított arról a szurkolói ankétról, amelyen a vezetők bejelentették, hogy jelenleg ötvenmillió forint hiányzik az MVM Zrt. által szüneteltetett szponzori támogatás miatt.

Matajsz Gábor operatív igazgató elmondta, hogy az előző szezon végén lejárt a reklámszerződésük. Ők május végén az eddig megszokott menetrendhez igazodva benyújtották támogatási kérelmüket a vállalat felé, ahol azt befogadták. Ugyanakkor a kormányzati intézkedések következtében a reklámszerződéseket visszamenőlegesen felülvizsgálják az MVM Zrt.-nél, és az új igényekkel kapcsolatos eljárásokat egyelőre felfüggesztették.

Az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője levelet írt Takács Károly polgármesternek és Oroszlány város képviselő-testületének is, amelyben támogatást kért a csapat további működtetéséhez.

Matajsz részt vett a képviselő-testület ülésén, ahol elmondták, hogy a költségvetési tervben jelenleg nem szerepel szabad forrás, hiszen több mint hatvan városi projektnek kell pénzügyi fedezetet biztosítani.

„Igent és nemet sem mondtak a pénzügyi bizottság ülésén, tehát abban maradtunk, hogy folytatjuk. Az idő nagyon sok mindenre választ adhat, ahogy halad előre. A bizottság következő ülésére is meghívnak, és akkor megnézzük, hogy egy hónap alatt mit fejlődött ez az ügy” – magyarázta.

Mint elhangzott, a jelenlegi működés október végéig tartható fent, de a vezetőség reméli, hogy az utolsó pillanatban megoldódik a helyzet. A bajnokságból semmiképpen sem lépnek vissza.