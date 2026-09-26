Megvédték címüket a lengyelek a férfi röplabda Eb-n

Igazi csúcsöntőt rendeztek Milánóban, a férfi Európa-bajnokságon – leszámítva, hogy a házigazda és világbajnok olaszok már a négy közé jutásért elvéreztek, de persze a három „nagyból” az egyiknek mindenképpen el kellet búcsúznia. Így a címvédő lengyel és az olimpiai bajnok francia válogatott küzdhetett az aranyéremért.

Ugyan a két csapat legutóbbi hét meccséből ötöt is a lengyelek nyerték, azonban a legfontosabbon, a párizsi olimpia döntőjében alulmaradtak. A meccset a címvédők kezdték jobban, miután a Kubából importált Wilfredo Leon egymás után három ászt is nyitott. Jelentősen ugyan nem tudtak ellépni, de a vezetést nem adták ki a kezükből, egészen 18:18-ig. Ezt követően viszont a franciák voltak rendre egy-egy pontos előnyben, és ők is jutottak játszmalabdához. Négyet is hárítottak ugyan a lengyelek (egyet a challenge segítségével), aztán azonban fordult a kocka és 40 perc után harmadikra a lengyelek behúzták a szettet (31:29).

Lendületben maradtak a piros mezesek, akik 4:1-re, majd 12:4-re is elhúztak a második felvonás elején. Hiába kérték ki mindkét idejüket a franciák, teljesen szétesett a játékuk, így 17-nél már tíz pont volt a két csapat között. Ezt követően ugyan valamelyest sikerült kozmetikázniuk, és megfelezték a különbséget, de így is hat játszmalabdája volt a címvédőnek, amelyből a másodikat értékesítették (25:19).

A harmadik szettre viszont összekapta magát az olimpiai bajnok, ezúttal ők húztak el 4:1-re, majd 11:4-re. Ez persze nem is csoda, hiszen számukra a meccsben maradás volt már a tét, míg a lengyeleknél a kétszettes vezetés hatására lanyhult a koncentráció. Volt ugyan, amikor négyre is sikerült visszazárkózniuk, de aztán a szett közepén megint hétre duzzadt a különbség és végül most a franciák jutottak hat szettlabdához, és a harmadikat ütötték be (20:25).

A negyedik felvonás elején aztán megint fordult a kocka, ezúttal a lengyelek kezdtek 4:1-gyel, de most nem sikerült jobban meglógniuk. Visszajöttek egy pontra, de egyenlíteniük sehogy sem sikerült. Sőt, a szett közepén elkezdtek kapkodni, az pedig hibázással járt, így aztán idővel mégis magabiztossá vált a címvédő előnye. Hat pontos hátrányból kellett volna fordítania a franciáknak, de sorozatos nyitásrontásokkal ez nem jöhetett össze. Végül tíz meccslabdájuk lett a lengyeleknek, az első kettőt ugyan sikerült hárítani, de aztán egy blokkouttal lezárták a mérkőzést (25:16).

Az aranyérmes csapatból Bartlomej Boladz 16 pontot ért el, míg a franciáknál Mathis Henno volt a legeredményesebb 20 ponttal. A lengyel válogatott 2009 és 2023 után harmadszor hódította el az Európa-bajnoki trófeát.

RÖPLABDA

Európa-bajnokság, férfiak (Bulgária, Finnország, Olaszország, Románia)

Döntő (Milánó): Lengyelország–Franciaország 3:1 (29, 19, –20, 16)

Európa-bajnok: Lengyelország, 2. Franciaország, 3. Finnország, 4. Szlovénia