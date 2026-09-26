„Van már tapasztalatom ezzel a sérüléssel” – több hetes kihagyás vár Redzic Damirra
Redzic Damir az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen a kezdőcsapatban kapott helyet. A találkozó első perceiben az ukrán Vitalij Mikolenko az utolsó pillanatban ugyan elpöckölte a labdát az elfutó magyar játékos elől, ám közben eltalálta Damir jobb lábát is. A támadó azonnal a bokájához kapott, majd a földre került.
„Éreztem a fájdalmat, de tudtam folytatni a játékot, lefagyasztottuk a rúgás helyét” – mondta lapunknak a hatszoros válogatott labdarúgó.
A támadó a szünet után is pályán maradt, Marco Rossi a 62. percben cserélte le.
„Nagyon izgalmasak voltak a percek a kispadon is. Nagyon bíztam benne, hogy sikerül egyenlítenünk. Sajnos nem így történt, de úgy érzem, legalább egy pontot megérdemeltünk volna. Már csak a fantasztikus szurkolóink miatt is. Kikaptunk, de megyünk tovább” – fogalmazott.
Bár a játékos bokája szombaton reggel sem fájt különösebben, ennek ellenére MR-vizsgálaton vett részt. Az eredmények bokaszalag-szakadást mutattak ki.
„Nagyon sajnálom, hogy nem maradhattam a srácokkal, ki kell hagynom a következő három meccset. Van már tapasztalatom ezzel a sérüléssel, hiszen korábban a bal bokámban is elszakadt egy szalag. Hétfőn a klubcsapatomnál, Salzburgban kezdem meg a rehabilitációt. Bízom benne, hogy néhány hét múlva visszatérhetek a pályára” – zárta nyilatkozatát lapunknak Redzic Damir.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ ÉSZAKÍREk ELLEN
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)
B2-CSOPORT
2. forduló. Szeptember 28., hétfő
18.00: Grúzia–Ukrajna
20.45: Észak-Írország–Magyarország
3. forduló. Október 2., péntek
20.45: Magyarország–Grúzia
20.45: Ukrajna–Észak-Írország
4. forduló. Október 5., hétfő
20.45: Ukrajna–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Grúzia
5. forduló. November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország
20.45: Észak-Írország–Ukrajna
6. forduló. November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország
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