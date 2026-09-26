Nemzeti Sportrádió

Válogatott: Ki fog itt gólt lőni?; Apró öröm: ragadtunk a norvégokra

L. P. I.L. P. I.
2026.09.26. 23:37
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

 

Nemzetek Ligája: egy vereség utórezgései. Miért került ritkán játékba Szoboszlai Dominik az első fél órában, miért éppen Bolla Bendegúz előtt adódott a legnagyobb magyar helyzet, és mitől vált időnként kiszámíthatóvá az előrejáték? Az Ukrajna elleni 1–0-s vereség tanulságait kutatjuk. Juhász Roland pedig az ukrán gól előtti helyezkedési hibákat vette górcső alá.

…Marco Rossi szerint a kihagyott helyzetekért súlyos árat kellett fizetni, és az ukránok elleni NL-meccs után beszélt arról is, hogy csapatának óriási kihívás, ha legjobbjai közül többen is kiesnek sérülés miatt.

Visszapillantó a magyar–ukrán NL-mérkőzésre négy oldalon.

Látótávolságon belül maradtunk a norvégok mögött. A női kézilabdázók Európa-kupájának bukaresti négyes döntőjében valós győzelmi esély nélkül is helytállt a magyar válogatott. De Reistaddal nem bírt… Helyszíni tudósítás egy oldalon.

Farkas Sándor: 70. A születésnapos mester az első olyan kosárlabdaedző lett Magyarországon, aki a férfi- és a női élvonalban is bajnoki címet nyert csapatával. A kiváló szakember az Alba Fehérvár utánpótlásánál most is aktívan dolgozik, vasárnap tölti be 70. életévét. Bobory Balázs interjúja.

És még: U21-es vereség és kiesés a horvátok ellen; Haaland vs. C. Ronaldo az NL-ben; megvan az új teniszelnök; még a dobogó is összejöhet a sakkolimpián..

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Egy fájó védelmi hiba, egy ukrán gól és néhány pofon; Ilia Beriasvili; Magyarország az otthonom lett, de Grúziért harcolok

E-újság
23 órája

Címlapsztori – Somogyi Zsolt jegyzete

Magyar válogatott
2026.09.24. 23:33

Marco Rossi: Nem ígérem, hogy győzünk, de mindent megteszünk érte; William Gallas: Zinédine Zidane varázsló!

E-újság
2026.09.24. 23:28

Bárány Donát: Jelenleg nem vagyok 90 perces játékos; Bravúr lenne a címvédés a női kosárlabda NB I-ben

E-újság
2026.09.23. 23:47

Tokmac Nguen: Hiányzik a Fradi; Csinger Márk legyen Willi Orbán párja

E-újság
2026.09.22. 23:25

Mínusz 30 gól: Varga után Sallai is megsérült; Fogta, vagy nem fogta? Vitatott ferencvárosi egyenlítés

E-újság
2026.09.21. 23:20

Rácz László nyugodtan viseli a háborút; Bárány lehet az adu ász?

E-újság
2026.09.20. 23:57

Temesvári Attila a szerencsében is bízik a Fradi ellen; Elhunyt Sandro Mazzola; Somogyi Ádám Bilbaóban bizonyíthat

E-újság
2026.09.19. 23:45