Válogatott: Ki fog itt gólt lőni?; Apró öröm: ragadtunk a norvégokra

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:





Nemzetek Ligája: egy vereség utórezgései. Miért került ritkán játékba Szoboszlai Dominik az első fél órában, miért éppen Bolla Bendegúz előtt adódott a legnagyobb magyar helyzet, és mitől vált időnként kiszámíthatóvá az előrejáték? Az Ukrajna elleni 1–0-s vereség tanulságait kutatjuk. Juhász Roland pedig az ukrán gól előtti helyezkedési hibákat vette górcső alá.



…Marco Rossi szerint a kihagyott helyzetekért súlyos árat kellett fizetni, és az ukránok elleni NL-meccs után beszélt arról is, hogy csapatának óriási kihívás, ha legjobbjai közül többen is kiesnek sérülés miatt.



Visszapillantó a magyar–ukrán NL-mérkőzésre négy oldalon.



Látótávolságon belül maradtunk a norvégok mögött. A női kézilabdázók Európa-kupájának bukaresti négyes döntőjében valós győzelmi esély nélkül is helytállt a magyar válogatott. De Reistaddal nem bírt… Helyszíni tudósítás egy oldalon.



Farkas Sándor: 70. A születésnapos mester az első olyan kosárlabdaedző lett Magyarországon, aki a férfi- és a női élvonalban is bajnoki címet nyert csapatával. A kiváló szakember az Alba Fehérvár utánpótlásánál most is aktívan dolgozik, vasárnap tölti be 70. életévét. Bobory Balázs interjúja.



És még: U21-es vereség és kiesés a horvátok ellen; Haaland vs. C. Ronaldo az NL-ben; megvan az új teniszelnök; még a dobogó is összejöhet a sakkolimpián..



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