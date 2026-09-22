Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Eb: Franciaország az első elődöntős

2026.09.22. 16:47
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Fotó: Facebook/European Volleyball
Címkék
negyeddöntő férfi röplabda Európa-bajnokság Franciaország Románia
Elsőként az olimpiai bajnok francia válogatott jutott az elődöntőbe kedden az olasz, bolgár, finn, román közös rendezésű férfi röplabda Európa-bajnokságon.

A társházigazda románok Szófiában játszottak, s az első szettben 13:13-ig fej fej mellett haladtak, később azonban az olimpiai bajnok franciák könnyedén megnyerték a játszmát. A második hasonló forgatókönyv szerint zajlott, de csak 6:6-ig, utána viszont az ugyancsak egyszeres Európa-bajnok francia együttes állandósította öt-hat pontos előnyét, és ezt a szettet is megnyerte. A románok harmadszor is nekirugaszkodtak, de csak 8:8-ig tudták tartani a szoros állást, utána az ellenfél fokozatosan elhúzott, és lezárta a negyeddöntőt.

Az elődöntőben a francia válogatott a szerda esti olasz–finn párharc győztesével játszik pénteken; az elődöntőket, valamint a szombati bronzmérkőzést és finálét Milánóban rendezik.

FÉRFI RÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
Negyeddöntő
Franciaország–Románia 3:0 (16, 19, 18)
18.00: Lengyelország–Németország
Szerdán játsszák
16.00: Belgium–Szlovénia
21.00: Olaszország–Finnország

 

negyeddöntő férfi röplabda Európa-bajnokság Franciaország Románia
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