Férfi röplabda Eb: Franciaország az első elődöntős

A társházigazda románok Szófiában játszottak, s az első szettben 13:13-ig fej fej mellett haladtak, később azonban az olimpiai bajnok franciák könnyedén megnyerték a játszmát. A második hasonló forgatókönyv szerint zajlott, de csak 6:6-ig, utána viszont az ugyancsak egyszeres Európa-bajnok francia együttes állandósította öt-hat pontos előnyét, és ezt a szettet is megnyerte. A románok harmadszor is nekirugaszkodtak, de csak 8:8-ig tudták tartani a szoros állást, utána az ellenfél fokozatosan elhúzott, és lezárta a negyeddöntőt.

Az elődöntőben a francia válogatott a szerda esti olasz–finn párharc győztesével játszik pénteken; az elődöntőket, valamint a szombati bronzmérkőzést és finálét Milánóban rendezik.

FÉRFI RÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

Negyeddöntő

Franciaország–Románia 3:0 (16, 19, 18)

18.00: Lengyelország–Németország

Szerdán játsszák

16.00: Belgium–Szlovénia

21.00: Olaszország–Finnország