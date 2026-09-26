Torna: Mayer Gréta és Mészáros Krisztofer aranyérmes a mesterfokú bajnokságon

Nem sok minden változott a nyár óta, hiszen ahogyan a júliusi országos bajnokságon, úgy a győri mesterfokú bajnokságon is Mayer Gréta és Mészáros Krisztofer állhatott a dobogó legmagasabb fokára az összetett eredményhirdetésekor.

A hölgyeknél Mayer mögött Szilágyi Nikolett lett az ezüstérmes, míg a bronzot Kovács Regina szerezte meg. Az eredményhirdetés köszöntéssel is kiegészült, Mayer és Szilágyi is ezen a napon ünnepelte születésnapját. A két tornászt dr. Magyar Zoltán, a Magyar Tornaszövetség elnöke és Altorjai Sándor főtitkár köszöntötte.

„Az aranyéremnél szebb születésnapi ajándékot nehéz lett volna elképzelni. Kisebb gyakorlatokkal indultam, mert most számomra a világbajnoki felkészülés a legfontosabb, és egy kisebb megfázással érkeztem meg Győrbe, így nem akartunk felesleges kockázatot vállalni. Voltak hibák, amelyeken még dolgozni kell, de összességében elégedett vagyok” – mondta az eredményhirdetés után az aranyérmes Mayer.

A férfiaknál Mészáros mögött Závory Szilárd lett a második, Tomcsányi Benedek a harmadik helyen zárt. Az Európa-bajnoki érmes Mészáros az eredményhirdetésen átvehette a dr. Sántha Lajos-trófeát is, amelyet hagyományosan a mesterfokú bajnokság férfi egyéni összetett győztese kap meg.

„Összességében elégedett vagyok, bár voltak kisebb-nagyobb hibáim. A világbajnoki felkészülés szempontjából nagyon jókor jön ez a verseny, hiszen éles helyzetben tudjuk tesztelni a gyakorlatokat. Gyűrűn egy új elemet építettünk be, amelyet most versenyen is kipróbálhattam, az ugrásom pedig kifejezetten jól sikerült. Van még min javítani, de jó visszajelzés volt a vb előtt” – nyilatkozta Mészáros.

A mesterfokú bajnokság vasárnap a szerenkénti döntőkkel zárul Győrben.

Tornász mesterfokú bajnokság, Győr

FÉRFIAK

Összetett egyéni. Mesterfokú bajnok: Mészáros Krisztofer (BHSE, edző: Szűcs Róbert) 79.799 pont. 2. Závory Szilárd (FTC-Telekom) 79.132, 3. Tomcsányi Benedek (Győri AC) 78.699

NŐK

Összetett egyéni. Mesterfokú bajnok: Mayer Gréta (DKSE, edző: Trenka János) 51.132, 2. Szilágyi Nikolett (DEAC) 49.565, 3. Kovács Regina (DKSE) 44.265