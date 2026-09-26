Akárcsak a 2024-es Eb-döntőben, ezúttal is Oyarzabal gólja okozta Anglia vesztét

NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA, 3. CSOPORT

1. FORDULÓ

ANGLIA–SPANYOLORSZÁG 2–3 (2–1)

London, Wembley Stadion, 84 525 néző. Vezeti: Massa (olasz)

ANGLIA: Trafford – Quansah, Konsa, Guéhi (Brantwhaite, 89.), O'Reilly – E. Anderson, Lewis-Skelly (Garner, 70.) – Saka (Gibbs-White, 83.), Jude Bellingham, A. Gordon (M. Rogers, 70.) – Kane (Calvert-Lewin, 83.). Szövetségi kapitány: Tomas Tuchel

SPANYOLORSZÁG: U. Simón – Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, F. Ruiz (Pedri, 70.) – Lamine Yamal, Dani Olmo, N. Williams (Álex Baena, 55.) – Ferran Torres (Oyarzabal, 55.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: A. Gordon (36.), Kane (40.), ill. Lamine Yamal (2.), Álex Baena (60.), Oyarzabal (74.)

Csúcsrangadó a Nemzetek Ligájában. Noha a sorozat presztízse nem mérhető a nagy tornákéhoz, mégiscsak a regnáló Európa-bajnok és világbajnok Spanyolország látogatott az Eb-ezüstérmes, vb-bronzérmes angolok otthonába, a legendás Wembley-be. Nyugodtan írhatjuk tehát, ez volt a mostani kiírás egyik legjobban várt összecsapása, hát még ha hozzátesszük, hogy az Aranylabda-várományosok közül Harry Kane és Lamine Yamal is pályára lépett.

A vendégek kezdő tizenegye egyébként három helyen változott az Argentína elleni vb-döntős felálláshoz képest. A győztes gólt szerző Ferran Torres mellett Marc Pubill és Nico Williams került a kezdőbe, míg Mikel Oyarzabal és Álex Baena a kispadra szorult, Pedro Porro pedig combsérülés miatt nem volt kerettag.

Két perc sem telt el, és hatalmas védelmi hiba után máris megszerezték a vezetést a spanyolok. Marc Guéhi ügyetlenkedett a labdával, Lamine Yamal elcsente tőle, majd betört a tizenhatoson belülre, és nyolc méterről a jobb alsó sarokba lőtte. Ez volt a harmadik leggyorsabb gól, amit a Wembley-ben kapott Anglia. Csak Hidegkuti Nándor és a skót Tommy Ring volt gyorsabb nála, ők már az első percben betaláltak. Az Aranycsapat kiválósága 1953-ban novemberében a legendás 6:3 alkalmával, utóbbi az 1957 áprilisában a 2:1-re elveszített találkozón.

Lamine Yamal kihasználta az angol védelem hibáját (Fotó: Getty Images)

A spanyolok egyáltalán nem vették félvállról a mérkőzést, és fél óra elteltével nagyobb is lehetett volna a különbség, de Ferran Torres több lehetőséget is elpuskázott, s Dani Olmo is betalálhatott volna Lamine Yamal nagyszerű passza után. A sok kihagyott helyzetre aztán ráfizettek a világbajnokok, percek alatt fordított Anglia. Előbb Jude Bellingham passza után Anthony Gordon egyenlített, majd a félidő végén Harry Kane fejese után Marc Cucurella combjáról pattant a kapuba a labda.

Nagyszerű iramú volt a találkozó, nem okozott csalódást a rangadó. A második félidő elején a VAR-vizsgálat után büntetőt kaptak az angolok, Harry Kane azonban a lécre bombázta a labdát.

Harry Kane büntetőt hibázott (Fotó: Getty Images)

Majd következett az újabb angol védelmi hiba, Nico O'Reilly adta el a labdát, Dani Olmo Álex Baenához passzolt, ő pedig egy igazítás után a bal alsó sarokba lőtt. Rendkívül élvezetes és izgalmas találkozót játszott egymással a két csapat. A csereként beálló, a 2024-es, angolok elleni Eb-döntőben győztes gólt szerző Mikel Oyarzabal megmozdulásával ismét Spanyolország került előnybe, s mint kiderült, a dörzsölt támadó találata ismét győzelmet ért az angolok ellen. Luis de la Fuente szövetségi kapitány együttese immár 39 mérkőzés óta veretlen! 2–3

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