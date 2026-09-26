Dráma a triatlon vb-döntőn: Kropkó Mártát a 4. helyről kizárták!

Hatalmas embertömeg állta körbe a Lérez folyó két partját, valamint az úszópályát határoló két hidat szombat este Pontevedrában. Ez nem véletlen, hiszen este hatkor a világ legjobb triatlonos hölgyei pattantak a vízbe, hogy eldöntsék, ki a szezon legjobbja. Két magyarnak, Kropkó Mártának és Horváth Karolinának szurkolhattunk, mind a ketten először ugorhattak fejest a vízbe az olimpia utáni legrangosabb megméretésen, a nagydöntőben.

Kettejük közül a 22 éves Kropkónak sikerült jobban az úszás, az 5. helyen jött ki a vízből. Könnyedén csatlakozni tudott a tíz tagú élcsoporthoz, akikkel már a 40 kilométeres kerékpározás felére egy perces előnyre tettek szert. Sajnos a fiatal magyart 15 másodpercre megbüntették, mert túl hamar szállt fel a kerékpárra az első depózás végén. Ezzel együtt tudtunk volna élni, azonban a versenybírók végül úgy döntöttek, hogy kizárják őt.

„Óriási versenyzést láthattunk Kropkó Mártától, aki megmutatta, nyomás alatt is nagyot tud menni, szívét-lelkét kitette a pályára. Sajnálatunkra szomorú, hogy a verseny hevében elnézte a felszálló vonalat, és ezt a versenybíróság büntette, így elesett ettől az óriási eredménytől. Természetesen a vb-helyezése szempontjából drámai fordulat, de összességében az olimpiai kijutását nem veszélyezteti ez az eset” – mondta Lipták Tamás szövetségi kapitány az óvás negatív elbírálása után.

Pedig nem túlzás, Kropkó Márta élete eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta, a kerékpáron a nyolcas élmezőnyben tekert, majd a kőkemény emelkedővel nehezített négykörös futásban is csak három ikon tudott nála gyorsabb lenni. A győztes az olimpiai bajnok Cassandre Beaugrand lett, a francia így maximális pontszámmal – 2024 után másodszor – a világbajnoki címet is megnyerte.

A két évvel ezelőtt U23-as vb-címet nyerő Horváth 1:18 perces hátrányban pattanhatott nyeregbe, sajnos a hátránya a szélsebesen haladó élmezőnyhöz képest folyamatosan nőtt, végül kilenc perc hátrányban a 45. helyen végzett. Saját bevallása szerint az úszáson ment el az igazán jó eredmény, a kerékpáron már jól érezte magát.

Pozitívan áll a folytatáshoz új edzőjével, Tóth Szilárddal, szeretné még nagyon sokszor megtapasztalni azt az elképesztő hangulatot, amit ebben a két órában a világ minden tájáról érkező nézőktől kapott.

TRIATLON

VILÁGBAJNOKI SOROZAT, NAGYDÖNTŐ, PONTEVEDRA

Nők: 1. Cassandre Beaugrand (Franciaország) 1:50:52 óra, 2. Georgia Taylor-Brown (Nagy-Britannia) 1:51:57, 3. Kate Waugh (Nagy-Britannia) 1:52:23, …45. Horváth Karolina 2:00:01, Kropkó Mártát kizárták