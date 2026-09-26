Luxemburg legyőzte Bulgáriát, Finnország hét gólig jutott a C-ligában
A Nemzetek Ligája C-ligájának első fordulójában idegenben ütötte ki San Marinót Finnország. Feröer Kazahsztánnal, míg Izland Észtországgal játszott kétgólos döntetlent, míg Luxemburg hátrányból felállva győzött Bulgáriában.
Bővebben hamarosan.
NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
C-LIGA
1. CSOPORT
San Marino–Finnország 0–7 (Pohjanpalo 5., 79., 88. – a harmadikat 11-esből, Svanback 14., Kallman 33., Walta 50., 55.)
Kiállítva: Golinucci (51. – San Marino)
20.45: Albánia–Fehéroroszország, Tirana
3. CSOPORT
Feröer–Kazahsztán 1–1 (Samuelsen 14., ill. Erlanov 26.)
20.45: Szlovákia–Moldova, Eperjes
4. CSOPORT
Izland–Észtország 1–1 (Gudjohnsen 45., ill. Paskotsi 64.)
Bulgária–Luxemburg 1–2 (Chandarov 18., Barreiro 37., Thill 65.)
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