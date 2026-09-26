Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: Ikszeltek a bolgárokkal a Vilotics-tornán az U19-esek

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2026.09.26. 20:56
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Az U19-es labdarúgó-válogatott 1–1-et játszott a bolgárokkal a szerbiai Vilotics-tornán.

Szombaton az U19-es labdarúgó-válogatott 1–1-et játszott a bolgárokkal a szerbiai Vilotics-tornán, melyen korábban 2–1-re legyőzte a románokat.

„Kétarcú mérkőzés volt – értékelt a lefújást követően az mlsz.hu-nak Gerliczki Máté szövetségi edző. – Amíg bírtuk erővel, jól futballoztunk, talán még azt is mondhatom, hogy az első félidőben lehengerlő volt a támadójátékunk. Szép támadás után jutottunk vezetéshez, nagy kár, hogy utána egy könnyű gólt ajándékoztunk az ellenfélnek, bár azt el kell ismerni, hogy ritkán látható, nagy gólt lőtt a bolgár játékos. A második félidőre elfáradtunk, Bulgária igyekezett kihasználni fizikai fölényét, sok párharcra kényszerített minket. Az utolsó percekben mindkét csapat előtt adódott egy-egy hatalmas lehetőség, mindent összevetve úgy gondolom, reális a döntetlen. Ennek az egy pontnak is van értéke, nem is kicsi.

Nagyon sajnálom, hogy Nyers Ádám után Gólik Benjámin is megsérült, jobbulást kívánunk neki is, remélem, mihamarabb visszatér közénk.”

VILOTICS-TORNA, U19-ES VÁLOGATOTT, ZENTA
Magyarország–Bulgária 1–1 (1–1)
Magyarország: Esery Desmond – Csóka Gergely (Balázs Teó, 63.), Szakál Dénes, Szebellédi Bátor, Milicz Péter – Somogyi Tamás (Brügger Dániel, 63.), Varga Zsombor (Asztalos Noel, 63.), Zubor Ádám (Mándity Márkó, 46.) – Vörös Barna (Riba Zsombor, 75., Ablonczy Csanád, 87.), Galambos János, Gólik Benjámin (Kovács Erik, 10.)
Gólszerző: Kovács E. (38.), ill. Bozskov (43.)

A magyar válogatott további programja
Szeptember 29., kedd:
Szerbia–Magyarország, 16.30 óra, Szabadka

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

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