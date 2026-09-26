„Gyengék voltunk, mint a munkácsi sör” – Kárpátalján néztük a magyar–ukrán meccset

„– Olyan gyengék voltunk, mint a munkácsi sör!

– De hát az jó volt, Pista!

– Jó, persze. Jó savanyú…”

A tömör értékelés Munkácson hangzott el, a pénteki Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzés lefújása után, a kárpátaljai város magyar cserkészházában. Az 1–0-s ukrán győzelem után nagy volt a csend, hamar hazakullogtak a meccsnéző társaság tagjai, pedig jó hangulatban indult az este. Az első pálinkakör előtt a házigazda, a harmincöt éve működő Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke, Popovics Pál mondott tósztot, felidézve a közös szurkolások gyakorlatának előzményeit: „Talán emlékeztek, először akkor jöttünk össze ebben a körben, amikor a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott a magyar válogatott. Annyian voltunk a teremben, hogy nem fért el más, csak a sok szék, a sör meg a Bandi hasa.”

Ezen a szeptember végi estén kevesebb volt a szék, talán még a sör is, Bandinak pedig bőven jutott módja kiereszteni a hasát – sokan hiányoztak Munkácsról. A szerencsések a Puskás Arénában énekelték, hogy „balsors, akit régen tép”, akiket meg tényleg tép mostanság, vagy szülőföldjüktől elszakadva keresik a biztos talajt, vagy otthonuk biztonságába húzódtak a hadkiegészítő egységek utcai igazoltatásai elől, esetleg el is vitték őket.

„Megbűnhődte már e nép”, dehogy bűnhődte meg, maradt baj épp elég, az orosz–ukrán háború árnyékában például helyben sem zökkenőmentes az együttélés. A közösségi élet motorjának számító magyar cserkészcsapat a katonai helyzet 2022-es eszkalálódása után kereste a kapcsolatot a helyi ukrán cserkészcsapattal, hogy a körülményekkel dacolva erősítsék a béke üzenetét. Meghívták az ukránokat közös métázásra, az ukránok visszainvitálták magyar testvéreiket hímestojásfestésre, aztán valahogy menet közben megakadt a barátkozás, kihűlt a viszony.

És akkor most előjöhetnénk távoli hasonlatként a budapesti pályán, a hosszabbítás perceiben kitört magyar–ukrán játékoscsetepatéval, de ez a párhuzam nemhogy sántít, de veszélyes is. A képernyőn kibontakozó lökdösődést a munkácsi magyar kör úgy fogadta, hogy azt még az UEFA illetékes világbéke-bizottságában is megtapsolták volna, „Ez minek?”, „Nem kell, fiúk!” megjegyzéseket dörmögtek az öreg cserkészek, sőt, valaki egyenesen az alapvonal mögötti slágerfeliratot mondta fel: „A gyűlölet nem pálya…”

Végig érezte a mérkőzésen a feszültséget Popovics Pál, aki a hajrában történteket leszámítva férfias küzdelemként értékelte a látottakat, és számít arra is, hogy a kiélezett légkör az október 5-i nagyszombati visszavágóra is megmarad. Ami pedig a pénteki végeredményt illeti, találóan így fogalmazott: „Nem ők nyertek, hanem mi kaptunk ki.”

Mi, ti, ők tekintetében hagyományosan összetett a kárpátaljai helyzet, a függetlenné vált Ukrajna válogatottjának legelső gólszerzője például a kárpátaljai származású, az Ilosvai labdarúgó-iskolában nevelkedett, eredetileg szovjet válogatott Ivan Gecko. A nevezetes mozzanat 1992. április 29-én történt, az ungvári Avangard-stadionban, a magyar válogatott ellen, amelynek útját Magyar Zoltán, a Magyar Labdarúgó-szövetség menedzsere egyengette akkor Kárpátalja felé. A sporttörténelmi találkozó helyszínét még a magyar–ukrán Nemzetek Ligája-mérkőzés délelőttjén kerestük fel az akkori szervezővel, aki külső közreműködőként segített tematikus riportsorozatunkat előkészítő terepmunkánk során.

Magyar Zoltán az ungvári Avangard-stadionban

„Az ötlet 1991 decemberében fogant meg, az ukrán hármas népszavazás alkalmából rendezett Kárpátalja válogatott–Magyar ligaválogatott ungvári mérkőzés bankettjén – beszélt a kulisszatitkokról Magyar Zoltán, aki Beregszászon született édesanyja révén családi vonalon is kötődik a régióhoz. – Felültünk egy kávédarálónak nevezett kisrepülőre, és elmentünk Kijevbe, hogy megtárgyaljuk a részleteket Viktor Bannyikovval, az ukrán futballszövetség egyébként orosz származású elnökével. Emlékszem, az irodájában mutatta a szövetség első emblémájának terveit, kérdezte, mit szólok hozzá. Aztán eljöttek az ukrán futballvezetők Budapestre, hogy tanulmányozzák az MLSZ működését, és tanácsot kérjenek az ukrán szervezeti struktúra felépítéséhez. A meccs óriási futballünnep volt, rengeteg magyar zászló lobogott a lelátón, Kiprich József duplájával és Sallói István góljával győztünk 3–1-re. Előtte is, utána is vittem csapatokat Kárpátaljára: 1990-ben Beregszászon játszott a Ferencváros, az 1992-es ukrán–magyar meccs huszonötödik évfordulóját öregfiúk-válogatottak találkozójával ünnepeltük Ungváron, 1998-ban pedig a Tisza-árvíz károsultjainak megsegítésére játszott a Magyar ligaválogatott Munkácson. Ott ült a lelátón svájcisapkájában Mihail Tokar is, aki a meccs finanszírozásában is fontos szerepet játszott. Akkoriban az ukrán maffia európai fejeként emlegették, néhány héttel a meccs után a háza előtt lekaszabolták.”

A furcsa epizód is előkerült a magyar–ukrán találkozót felvezető futballtörténeti beszélgetésen, amelynek felütéseként Popovics Béla helytörténész felemlegetett egy elfeledett, régi sikert: a Munkácsi Felsőkereskedelmi Iskola 1940-ben elnyerte Budapesten, a BEAC-pályán a Szent László-vándordíjat. A Nemzeti Sport címlapján számolt be akkoriban a kaposvári diákok elleni döntőről, idézve a találkozó előtti munkácsi hangokat is: „Jó mérkőzést, szép küzdelmet várunk!”

Fordult azóta néhányat a világ, de valami ugyanaz: a munkácsiak az október 5-i, Nagyszombatban rendezendő Ukrajna–Magyarország mérkőzésre sem kívánhatnának mást, mint dédapáik.