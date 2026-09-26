Nemzeti Sportrádió

Modric szerzett vezetést, győzelemmel kezdtek a horvátok az NL-ben

R. D. P.R. D. P.
2026.09.26. 22:40
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Luka Modric (Fotó: Getty Images)
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Luka Modric Nemzetek Ligája horvát labdarúgó-válogatott cseh labdarúgó-válogatott
Győzelemmel kezdte a Nemzetek Ligája új kiírását Horvátország, amely idegenben 2–1-re nyert Csehország ellen.

A gól nélküli első félidőt követően a vendégek szerezték meg a vezetést, Luka Modric a 47. percben talált be.

A csehek Adam Karabec révén a második félidő közepén egyenlítettek, a horvátok azonban a hajrához közeledve Marco Pasalic góljával ismét előnybe kerültek, és meg is őrizték azt a lefújásig.

NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
A-LIGA, 3. CSOPORT
Csehország–Horvátország 1–2 (Karabec 54., ill. Modric 47., Pasalic 77.)
Anglia–Spanyolország 2–3 (A. Gordon 36., Kane 40., ill. Lamine Yamal 2., Álex Baena 60., Oyarzabal 74.)

 

Luka Modric Nemzetek Ligája horvát labdarúgó-válogatott cseh labdarúgó-válogatott
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