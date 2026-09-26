Modric szerzett vezetést, győzelemmel kezdtek a horvátok az NL-ben

A gól nélküli első félidőt követően a vendégek szerezték meg a vezetést, Luka Modric a 47. percben talált be.

A csehek Adam Karabec révén a második félidő közepén egyenlítettek, a horvátok azonban a hajrához közeledve Marco Pasalic góljával ismét előnybe kerültek, és meg is őrizték azt a lefújásig.

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA, 3. CSOPORT

Csehország–Horvátország 1–2 (Karabec 54., ill. Modric 47., Pasalic 77.)

Anglia–Spanyolország 2–3 (A. Gordon 36., Kane 40., ill. Lamine Yamal 2., Álex Baena 60., Oyarzabal 74.)