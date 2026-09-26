Modric szerzett vezetést, győzelemmel kezdtek a horvátok az NL-ben
Győzelemmel kezdte a Nemzetek Ligája új kiírását Horvátország, amely idegenben 2–1-re nyert Csehország ellen.
A gól nélküli első félidőt követően a vendégek szerezték meg a vezetést, Luka Modric a 47. percben talált be.
A csehek Adam Karabec révén a második félidő közepén egyenlítettek, a horvátok azonban a hajrához közeledve Marco Pasalic góljával ismét előnybe kerültek, és meg is őrizték azt a lefújásig.
NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
A-LIGA, 3. CSOPORT
Csehország–Horvátország 1–2 (Karabec 54., ill. Modric 47., Pasalic 77.)
Anglia–Spanyolország 2–3 (A. Gordon 36., Kane 40., ill. Lamine Yamal 2., Álex Baena 60., Oyarzabal 74.)
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